Come difendersi dalle ondate di calore

Anche in Fvg l’estate è iniziata all’insegna di temperature roventi. Una vera e propria minaccia, specie per le categorie più a rischio, come anziani e bambini. Per ‘resistere’ ai mesi caldi senza problemi, la prima norma da rispettare riguarda gli orari: è sempre consigliabile evitare di uscire nelle ore più afose della giornata, quelle comprese tra le 11-12 e le 17-18.

Fondamentale, poi, idratarsi in maniera corretta. In questo caso, l’attenzione va rivolta soprattutto agli anziani che, spesso, non avvertono lo stimolo della sete.



L’ideale, per le persone adulte, è di bere almeno un paio di litri d’acqua al giorno. Meglio evitare, però, le bevande troppo fredde perché, dopo un iniziale momento di sollievo, possono provocare congestioni, come gelati e ghiaccioli mangiati troppo in fretta.

La migliore fonte di idratazione è l’acqua, ma vanno bene anche ai succhi di frutta, possibilmente non troppo dolci. Assolutamente da evitare, invece, le bibite zuccherate e alcoliche perché contengono molte calorie e rischiano di produrre l’effetto contrario. Sul fronte del cibi, invece, il principio deve essere quello di adattare l’alimentazione alla temperatura: più fa caldo, più bisogna alleggerire la dieta. L’ideale è consumare piatti a base di frutta e verdura, evitando prodotti più grassi, come il fritto, gli insaccati e le ricette elaborate. Utile anche frazionare i pasti, mangiando più volte al giorno per non appesantire la digestione.



Un capitolo a parte meritano i climatizzatori. In generale, sono molto utili, ma vanno usati con criterio. L’ideale è non scendere mai sotto i 25-27 gradi, sfruttando al meglio le funzioni di deumidificazione per ridurre l’effetto afa. Via libera anche ai ventilatori, ma con due imperativi: non vanno mai puntati direttamente sulle persone e, nel caso il termometro salga oltre i 32 gradi, è preferibile tenerli spenti, perché rischiano di aumentare la sensazione di caldo.

I colpi di calore si presentano con sensazione di debolezza, stanchezza, mal di testa, ma anche nausea, vomito vertigini, stati confusionali anche con perdita di coscienza, aumento della temperatura corporea e diminuzione della pressione arteriosa.



Per far fronte a questi sintomi occorre chiedere aiuto e bagnarsi con acqua fresca, distendersi in un luogo fresco e ventilato con le gambe sollevate rispetto al resto del corpo, poi bere acqua per abbassare la temperatura corporea.

Anche mettere una borsa di ghiaccio sulla testa o avvolgersi in un asciugamano bagnato con acqua fredda può essere una soluzione per abbassare la temperatura corporea. Altra indicazione di buon senso, per chi non ha obblighi lavorativi, è evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.



Relativamente, invece, alla parte riservata ai servizi ad accesso veloce, sarà possibile prenotare una prestazione, pagare il ticket, ritirare un referto, verificare i tempi di attesa in pronto soccorso, ricercare una farmacia aperta o il foglietto illustrativo di un farmaco e verificare orari e recapito di medici e pediatri. La Regione ha individuato come obiettivo primario quello di educare i cittadini del Friuli Venezia Giulia all’utilizzo del nuovo portale, a beneficio degli stessi utenti che non saranno più costretti a muoversi fisicamente, ma saranno documenti e informazioni a farlo sulla rete.