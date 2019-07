Demenza, l’esperto risponde

Una serata aperta a tutti i cittadini interessati a esprimere le proprie perplessi-tà e fare domande specifiche sull’Alzheimer e un’occasione per ricevere risposte e chiarimenti da parte di professionisti ed esperti sul tema del declino cognitivo nell’anziano: il 24 luglio alle 20.30, nella Biblioteca Civica del Comune di Pozzuolo del Friuli (via del Mercato 3), professionisti impegnati nella cura e nell’assistenza di persone affette da demenza incontrano i cittadini interessati per rispondere alle domande, fornire informazioni scientifiche, indicazioni pratiche e spunti di riflessione utili.

L’appuntamento rientra nel progetto “La comunità per il sostegno alla fragilità, al declino cognitivo e al lavoro di cura”, promosso da Codess Fvg Cooperativa Sociale Onlus, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e il Servizio Sociale dei Comuni dell’Uti del Friuli Centrale e sostenuto dalla Fondazione Friuli nell’ambito del Bando Welfare 2018.

Intervengono: Claudia Barbera, Psicologa Psicoterapeuta; Donatella Basso, Psicologa Psicoterapeuta; Daniela del Ciello, Assistente sociale (la presenza è in attesa di conferma); Ermanno Del Zotto, Neurologo; Martina Delle Vedove, Fisioterapista; Graziella Mauro, Infermiera.

Portano i saluti dell’amministrazione comunale Francesca Scalon, Assessore ai Servizi scolastici, alle Politiche giovanili ed ai Servizi socio-assistenziali; Denis Greatti, Assessore alle Attività ed Associazioni culturali, alla Valorizzazione del territorio ed alle Attività produttive; Mario Geatti, Consigliere Comunale con delega alla Sanità.