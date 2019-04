Donazione di organi, Fvg regione virtuosa

Il Fvg si conferma tra le regioni italiane in cui è maggiormente diffusa la donazione di organi. Nel 2018 sono state oltre 62.000 le dichiarazioni di volontà depositate dai cittadini al momento del rinnovo della Carta di identità elettronica, possibilità disponibile in 198 dei 215 Comuni della Regione.



La percentuale di opposizione si mantiene stabile attestandosi al 26%. Nel 2018 le donazioni in Friuli Venezia Giulia sono state 360 di tessuti e 30 di organi.



Lo ha riferito nel corso di un incontro organizzato da Federsanità Fvg, il Direttore del Centro Regionale Trapianti Roberto Peressutti sottolineando l’importanza del progetto dello stesso centro “Una scelta in Comune”, che per diffondere la cultura della donazione anche tramite la dichiarazione sulla Carta di Identità elettronica, ha organizzato incontri formativi per il personale degli uffici anagrafe di 119 Comuni della nostra Regione e serate sanitarie informative per la popolazione.



Attualmente rimangono valide ai sensi di legge anche le manifestazioni di volontà espresse negli uffici competenti delle Aziende Sanitarie, al Centro Regionale Trapianti FVG, con la compilazione del “ tesserino blu" del Ministero della Salute o del tesserino di una delle Associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali e qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, anch'essa da conservare tra i documenti personali. Sabato prossimo in occasione della 22ma Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti a Medea alle 18 sarà scoperto il Cippo del dono, realizzato da ADO in collaborazione con FIDAS e il Comune.