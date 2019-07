Farmaci senza bollino, Aifa dirama l'alert

L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha comunicato un 'rapid alert' internazionale, con una lista riportante numeri di lotto e date di scadenza dei prodotti interessati, per quattro farmaci Clexane, Neupro, Vimpat e Spiriva. Alcune confezioni, infatti, potrebbero essere state messe in circolazione sul mercato italiano "senza i bollini identificativi", provenendo quindi da "forniture originate da fonti non autorizzate". L'allarme è scattato dopo che l’Agenzia del farmaco inglese (MHRA) ha denunciato la presenza nel Regno Unito di alcune confezioni italiane di farmaci non provviste di fustelle, l'adesivo con il codice a barre posto sulla confezione di ogni farmaco, e quindi di sospetta provenienza illecita.



Federfarma sottolinea come al fine di evitare l’ingresso di medicinali contraffatti nella catena di fornitura legale e per consentire alle autorità competenti i dovuti controlli finalizzati a identificare eventuali confezioni sospette, l’Aifa invita gli operatori a segnalare agli indirizzi: medicrime@aifa.gov.it e d.digiorgio@aifa.gov.it ogni anomalia in caso di rinvenimento di confezioni con caratteristiche non conformi o eventuali offerte di acquisto dei prodotti menzionati nella lista.



Più nello specifico, l’Aifa chiede a tutti gli operatori di verificare con particolare attenzione le confezioni di Neupro, Vimpat, Clexane e Spiriva, in quanto la fornitura di questi medicinali potrebbe aver avuto origine da fonti non autorizzate.



Federfarma conferma di aver ricevuto diverse segnalazioni concernenti la presenza in farmacia di alcuni dei farmaci in questione con i medesimi lotti. Qualora le confezioni presenti in farmacia non presentino elementi di criticità ma siano complete di bollino ottico, e regolarmente acquistate presso il proprio fornitore abituale, sono regolarmente vendibili.