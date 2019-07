Fissato per domani l’intervento di Gianpiero

Il dottor Kato Tomoaki del Presbyterian Hospital di New York ha mantenuto la promessa. Il medico, infatti, ha riprogrammato la sua agenda e ha fissato per domani l’atteso intervento a Gianpiero, il lanciere di stanza a Codroipo, volato negli Usa per sottoporsi alla delicata operazione salvavita.

Lo ha fatto sapere la moglie Barbara, che ha seguito il militare in questa avventura oltreoceano che ha il sapore della speranza per la famiglia che, da anni, combatte contro un nemico molto insidioso, una grave forma di sarcoma.

L’intervento è stato reso possibile grazie a una vera e propria gara di solidarietà che, nel giro di poche settimane, ha consentito di raggiungere l’importo necessario per affrontare le spese del viaggio e sostenere i costi sanitari. Domani, quindi, il pensiero di molte persone sarà rivolto a New York, nella speranza che l’operazione vada a buon fine.