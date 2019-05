Funziona la prenotazione per le Case di riposo dell’AAS 5

Si può considerare un successo l’avvio del sistema CUPWEB alla Casa di Riposo di S. Vito al Tagliamento, progetto elaborato dall’’Azienda Sanitaria 5 che prevede di estendere il sistema di prenotazione alle altre Case di riposo mettendole nella possibilità di prenotare direttamente dalle rispettive sedi, le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite, esami strumentali e prestazioni di laboratorio) prescritte ai propri ospiti, così da poter scegliere la data e l'ora dell'appuntamento più rispondenti alle esigenze cliniche (identificate nella ricetta dal prescrittore) e organizzative (disponibilità di mezzo di trasporto, accompagnamento,e altro). La difficoltà maggiore rilevata da parte delle strutture è infatti, quella di dovere associare il trasporto degli ospiti con l’appuntamento per le visite, non sovraccaricando i servizi sanitari aziendali.

La richiesta di estensione di una seconda postazione da parte del Direttore della stessa Casa di Riposo di S. Vito al Tagliamento, Alessandro Santoianni, conferma, che anche l’inizio della cosiddetta “fase 3” del progetto, relativa alle prenotazioni esami e visite, si è concluso positivamente.



Il sistema CUPWEB dell’Azienda Sanitaria 5, si è sviluppato nella gestione dei prelievi in tutte le sue fasi consistente nell’accettazione, produzione etichette, prelievo, check-out dell’esame, trasporto presso ospedale e check-in in laboratorio e nella gestione delle prenotazioni esami e visite che è stata sviluppata con implementazione di schedoni personalizzati concordati con S.C. Gestione Prestazioni Sanitarie (GEOPS).

Il successo dell’avvio è stato preceduto da incontri svolti nella Casa di Riposo di S. Vito al Tagliamento per dare inizio alla formazione sul campo degli operatori che si sarebbero occupati dell'accettazione degli esami ematochimici e di laboratorio.

Personale del Centro Prelievi di San Vito si è recato nella Casa di Riposo per procedere con la funzione del check out, dopo l'esecuzione dei prelievi, per la verifica dell'andamento del percorso e supporto per l'accettazione e programmazione dell'attività dei giorni successivi.

Al momento all’Azienda Sanitaria sono state confermate altre 3 adesioni da parte di altrettante Case di Riposo del territorio pordenonese.

Il ringraziamento è stato rivolto dalla Direzione Generale, a Fabrizio Chiarizia, responsabile tecnico della S.C. Innovazione e Gestione tecnologie dell’Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale" ed esteso al personale della Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento (personale sanitario e personale tecnico informatico), al personale del Laboratorio coordinato da Ginetta Turchet, al personale del GEOPS coordinato da Paola Toscani, al personale del sistema informativo per la predisposizione dell’ambiente con connessione sicura e personalizzazioni di schedoni di attività per facilitare le attività di prenotazione esami di laboratorio e visite specialistiche.



Per le prestazioni di laboratorio, il vantaggio per le Case di Riposo è rappresentato dalla possibilità di eseguire la richiesta dell'esame in sede, senza inviare, per l'accettazione e il ritiro delle etichette, un operatore al centro prelievi dell'ospedale. Per l'azienda sanitaria, il vantaggio è quello di ridurre l'onerosa attività di accettazione eseguita dal laboratorio in back office (attualmente garantita da personale dedicato).



Sarà ora messo a disposizione delle case di riposo che vi aderiranno, dopo l’avvio sperimentale di S. Vito al Tagliamento, l'applicativo aziendale di prenotazione CUP web (con le sole funzionalità necessarie alle loro esigenze). Per gli esami di laboratorio sarà probabilmente richiesto loro l'acquisto di una stampante di etichette.

Sono state censite le prestazioni richieste nell'ultimo anno, per costruire sull'applicativo CUP web uno "schedone dedicato” (elenco delle prestazioni messe a disposizione della struttura), dal quale selezionare, con modalità semplificata, l'esame da prenotare. In fase di avvio è prevista, coordinata dall’AAS 5, la formazione del personale alle regole di prenotazione e all'utilizzo dell'applicativo.

Si punterà alla sicurezza e funzionalità dei flussi. Il percorso comprenderà: maggiore flusso esami sangue, preparazione provetta, prelievo, etichettatura, check out e check in, tracciabilità gestione prelievo.