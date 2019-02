Fvg, 20mila famiglie si rivolgono ai servizi di salute mentale

E’ cominciata oggi a Trieste, con un convegno internazionale sulla salute mentale, la prima missione internazionale della direttrice mondiale del Dipartimento di salute mentale dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la psicologa argentina Devora Kestel.

Kestel conosce molto bene il Fvg, per aver lavorato per sette anni a Udine, dal 1995 al 2002. Al suo nome è legato l’avvio dei primi “gruppi di appartamento” friulani, oltre alla chiusura dell’ospedale psichiatrico di Sant’Osvaldo. Prima del ’95, aveva lavorato proprio a Trieste, con il gruppo degli psichiatri della scuola di Franco Basaglia, da Peppe dell’Acqua a Roberto Mezzina. Da Udine, poi, su mandato dell’Oms è andata nei Balcani fino ad assumere la responsabilità mondiale della psichiatria.

“Dell’esperienza in Friuli Venezia Giulia ho portato in giro per il mondo tutto quello che ho imparato", ha detto Kestel. "Le persone, malgrado una malattia mentale, possono vivere nella loro comunità ed essere rispettate per quelle che sono e non essere discriminate. Ho imparato che è possibile fare le cose in un altro modo, rispettoso dell’essere umano”, ha concluso Kestel.

I DATI REGIONALI. Ogni anno, in Friuli Venezia Giulia, 20mila famiglie si rivolgono ai servizi pubblici di salute mentale per forme depressive, schizofrenie, disturbi d'ansia, patologie severe, problemi della terza età e per problemi che riguardano tantissimi giovani.

Numeri che, in 4-5 anni, hanno raggiunto circa un quinto della popolazione della regione, come ha reso noto oggi il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, Roberto Mezzina. In Fvg il tasso di ospedalizzazione per questi disagi è il più basso d'Italia, si registra una riduzione del numero di suicidi, il sistema è omogeneo e totalmente pubblico, con pochissime fughe extra regionali. "I cittadini - ha aggiunto Mezzina - si curano in questa regione, dove non si fa uso di contenzione, neanche nelle condizioni più acute e di maggiore sofferenza, come avviene, invece, nel resto d'Italia".

"Negli ultimi anni - ha spiegato Mezzina - abbiamo fatto uno sforzo d'innovazione dei servizi e abbiamo avviato una serie di programmi quali i team di crisi e le recovery house. Il Sistema sanitario regionale, però, investe ancora molto poco (il 3,5% della spesa complessiva), in linea con la media nazionale, mentre la Provincia di Trento, per esempio, sfiora il 6,5% e la soglia indicata dall'Oms è del 10% per i Paesi ricchi. Crediamo di avere fatto un buon uso dei soldi pubblici - ha concluso - ma siamo fortemente preoccupati per eventuali tagli che potrebbero penalizzare il territorio e la salute mentale".