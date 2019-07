Fvg, nuovo contratto per 3mila sanitari

In Fvg interessa quasi 3mila professionisti della sanità, dei quali 2.400 sono medici, su 130 mila a livello nazionale la preintesa sul rinnovo del contratto dei medici e dirigenti siglato all'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) dall’80% delle rappresentanze sindacali.

Si tratta di un’ipotesi di rinnovo atteso da 10 anni, che ora dovrà essere vagliato dalla Corte dei conti per essere approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri.

“Il contratto che prevede un aumento pro capite di 200 euro al mese - spiega il segretario regionale Anao Assomed Valtiero Fregonese- è il migliore possibile date le condizioni esistenti con le incertezze legate alla politica e alle richieste di autonomia da parte di diverse regioni che nell’ambito della sanità si tradurrebbe nella possibilità di gestione autonoma del contratto stesso".

L’accordo intende privilegiare i giovani medici che potranno percepire 1.500 euro lordi in più all’anno e chi lavora nell’emergenza urgenza, ossia il settore in cui non si trova facilmente personale. In tutto il paese in questo caso si segnala una notevole sofferenza di organici soprattutto nei pronto soccorso. "Per questo motivo - spiega Fregonese- è stata indicata un’indennità notturna pari a 120 euro lordi per notte e sono state previste nuove carriere come quella prevalentemente professionale che assicura riconoscimento con premialità".

Fregonese conclude che questo è un primo passo per recuperare almeno in parte il potere d’acquisto delle retribuzioni che in 10 anni hanno perso il 40%.