Fvg, una regione... abbastanza in salute

Pordenone è al primo posto per tasso di mortalità più basso rispetto a 107 città italiane fotografate nell’ambito dell’Indice della salute del Sole 24 ore, dal quale emerge che Bolzano è la città più sana, seguita da Pescara e Nuoro. La maglia nera spetta, invece, a Rieti.

Nel quadro generale della nostra regione Trieste si piazza al 35esimo posto, Udine al 49esimo, Pordenone al 58esimo e Gorizia al 76esimo. Il risultato è la sintesi dell’incrocio di 12 indicatori tra i quali l’incidenza delle malattie sul territorio, la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l’accesso alle cure, la disponibilità di personale specializzato dall’infanzia alla vecchiaia.

In particolare Gorizia e Trieste si piazzano rispettivamente in prima e seconda posizione per l’aumento della speranza di vita media, 83,2 anni, mentre Pordenone e Udine si assestano rispettivamente 24esima e 26esima posizione. Ad abbassare la media generale dei capoluoghi Fvg sono gli elevati indici di mortalità dovuta a tumore con Trieste terzultima, Gorizia una posizione più su (al 104esimo posto) e Udine 93esima, e all’infarto, con Trieste 102esima, Udine 99esima e Gorizia 98esima.

Un altro aspetto che porta le città regionali in fondo alla classifica è la carenza di geriatri in rapporto alla popolazione over 65 con Udine al 103esimo posto, Gorizia al 98esimo e Pordenone al 97esmo; decisamente meglio fa Trieste, una delle città più 'anziane' dello stivale, che si posiziona 18esima.

QUI LA CLASSIFICA COMPLETA