Fvg verso la Conferenza nazionale per la salute mentale

Sabato 11 maggio, dalle 9 alle 14.30, nella sala conferenze del Centro Balducci di Zugliano, si terrà l'incontro "Il Friuli Venezia Giulia verso la Conferenza nazionale perla salute mentale". L'obiettivo dell'intero percorso a tappe è quello di rilanciare le politiche sanitarie e sociali per la salute mentale attraverso una riqualificazione dei servizi esistenti in Italia, nell'assoluto rispetto dei valori e dei principi introdotti dalla Legge 180, delle norme internazionali sui diritti umani delle persone con sofferenza mentale e attraverso l'attuazione dei Progetti Obiettivo per la tutela della Salute Mentale.

Allo stesso tempo si vuole portare avanti un percorso culturale rivolto al superamento degli atteggiamenti di paura e diffidenza nei confronti delle persone con disturbo mentale per favorirne l'inclusione sociale.

Il convegno di Zugliano rappresenta un momento di approfondimento sulle prospettive della salute mentale nella nostra regione, nonché l'occasione per individuare tematiche specifiche da proporre alla Conferenza nazionale per la salute mentale che si terrà a Roma, il 14 e 15 giugno.