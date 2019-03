Gardenie e ortensie per l'Aism

Venerdì 8 marzo per la Festa della Donna, sabato 9 e domenica 10 marzo le piazze, i supermercati e i centri commerciali del Friuli si “colorano di rosa” per la campagna di Aism-Associazione Italiana Sclerosi Multipla nata per sostenere l’attività di ricerca sulle forme progressive e più servizi sul territorio per le donne con sclerosi multipla. Con l’iniziativa “Bentornata Gardensia” la Sezione provinciale di Udine dell’Aism invita tutti a recarsi nei Punti di Solidarietà e scegliere una pianta di gardenia o di ortensia: due fiori che sottolineano lo stretto legame tra le donne e la sclerosi multipla, malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. Ogni giorno, in Italia, 6 donne ricevono una diagnosi di sclerosi multipla Sono più del doppio rispetto agli uomini e convivono con questa malattia per tutta la vita. Ricerca e assistenza sono le due facce della stessa medaglia, rappresentano l'impegno alla lotta alla sclerosi multipla. Per sapere la piazza più vicina www.aism.it/gardensia.

Cos’è la sclerosi multipla. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi più malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 118 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca.

Chi è Aism. L’Associazione, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.