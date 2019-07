Gianpiero, scongiurato per ora un nuovo intervento

Dopo la paura dei giorni scorsi, dal Presbyterian Hospital di New York arrivano notizie incoraggianti per Gianpiero. Sembra, almeno per il momento, scongiurato un terzo intervento al lanciere di stanza a Codroipo che, grazie alla solidarietà di tantissime persone, ha potuto affrontare il lungo viaggio e ben due operazioni per combattere una grave forma di sarcoma, per la quale non gli erano state lasciate speranze.

La moglie Barbara fa sapere che lo staff del dottor Kato ha optato per un ulteriore drenaggio. Continuano anche le trasfusioni di sangue, dal momento che i valori non si sono ancora ristabiliti dopo le lunghe ore trascorse in sala operatoria. I medici stanno monitorando costantemente la situazione, ma nelle ultime ore c’è maggiore fiducia nella possibilità di non dover nuovamente intervenire chirugicamente.