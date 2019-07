Gianpiero è in attesa dell’intervento a New York

Al Presbyterian Hospital di New York sono ore di attesa per Gianpiero, il militare affetto da una grave forma di sarcoma. Sabato mattina, assieme alla moglie Barbara, il lanciere di stanza a Codroipo è volato negli Usa dove ora sarà sottoposto a un delicato intervento dall’equipe del dottor Kato Tomoaki.

Oggi, fa sapere la moglie, sarà sottoposto alla Tac, che ieri non era stato possibile eseguire. Stando alle prime indicazioni, l’operazione è fissata per l’inizio della prossima settimana. Il dottor Kato si è impegnato a intervenire il prima possibile.

Nel frattempo, dall’Italia, in tanti continuano a fare il tifo per Gianpiero che, proprio grazie all’impegno e alla solidarietà di migliaia di persone, è riuscito a raggiungere la somma indispensabile per potersi operare negli Usa. E continuare a sperare di poter vincere la durissima battaglia contro il sarcoma.