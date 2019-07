Essere correttamente informati sul comportamento della pressione arteriosa in quota, sull'ipertensione e sui suoi rischi può consentire a chi ama la montagna di frequentarla con maggiore sicurezza. Per aumentare la consapevolezza di escursionisti e alpinisti sulle reazioni dell’apparato cardiovascolare a quote moderate e alte si rinnova anche quest'anno in oltre trenta rifugi di Alpi e Appennini la “Giornata contro l'ipertensione arteriosa in montagna", promossa dalla Società italiana dell'ipertensione arteriosa (SIIA) in collaborazione con il Club alpino italiano e la Società italiana di medicina di montagna (SIMeM).



Nella nostra regione un appuntamento dell'iniziativa di sensibilizzazione si terrà, con il patrocinio e la collaborazione del Cai Friuli Venezia Giulia, domenica 21 luglio al Rifugio Calvi di Sappada. Dalle 9 alle 18 il dott. Paolo Pischiutti, medico esperto in prevenzione e promozione della salute, coadiuvato da un infermiere sarà presente al rifugio, situato a 2167 metri di altitudine, e tutti gli adulti potranno farsi misurare la pressione arteriosa e ricevere consigli e materiale informativo. Dopo la misurazione della pressione verrà chiesto di compilare un semplice e breve questionario in forma anonima che sarà utilizzato dai ricercatori per migliorare ulteriormente le campagne di informazione e prevenzione sull'ipertensione arteriosa.



Grazie alla collaborazione con la Clinica Dermatologica dell'Ospedale Maggiore di Trieste, nell'occasione verrà distribuito anche un depliant con informazioni utili per la prevenzione dei danni causati dall'esposizione solare.