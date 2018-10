Giornata mondiale della Psoriasi alle Terme di Arta e Monfalcone

Il Friuli Venezia Giulia è ricco di acque con proprietà curative e di fonti termali, una fortuna per gli abitanti della regione perché le acque sgorgano da nord a sud da sorgenti pure e sono dei veri e propri rimedi naturali per trattare efficacemente patologie respiratorie, della cute ed altre ancora. In particolare, per curare le malattie della pelle come la dermatite e la psoriasi, sempre più diffuse ai nostri giorni, i fanghi e le acque sulfuree del nostro territorio sono ottimali perché ricche di principi benefici e prive di effetti collaterali.

Fin dai tempi antichi le popolazioni locali ne avevano già intuito le proprietà, come dimostrano gli insediamenti termali romani recentemente valorizzati con la ristrutturazione delle omonime Terme Romane di Monfalcone. Oggi, a sostegno di tali teorie, gli studi scientifici in ambito dermatologico dimostrano l’efficacia delle acque sulfuree le cui fonti sono propriamente riconosciute nelle Terme di Arta e di in quelle di Monfalcone. Oltre ad essere dei rimedi del tutto naturali, i trattamenti specifici permettono di ritardare nel tempo la ricomparsa dei sintomi e soprattutto contribuiscono a ridurre l’uso di farmaci.



"Le malattie della pelle non devono mai essere sottovalutate anche per l’impatto psicologico e sociale che hanno sulle persone", come ci spiega la dermatologo Dott.ssa Desiree Salemi, responsabile anche del presidio di Dermatologia del Sanatorio Triestino. Negli ultimi anni le dermatiti sono oggetto di particolare attenzione da parte della medicina vista la frequenza con cui

si riscontrano nuovi casi. Il fenomeno è in parte dovuto anche all’inquinamento ambientale, all’utilizzo di saponi detergenti aggressivi e di prodotti per l’igiene della casa che contengono molte sostanze chimiche, soprattutto a danno delle nostre mani. La psoriasi è una patologia cronica, anch’essa piuttosto diffusa, che tende ad avere recidive ma, se trattata in modo adeguato e costante, il periodo di benessere per la persona si protrae a lungo con un conseguente miglioramento del suo quadro clinico. In particolare l’acqua sulfurea agisce a livello cutaneo con un effetto cheratolitico (la placca di cheratina che si forma su gomiti ed altre parti del corso si riduce e si elimina) e lenitivo del prurito.

Una soluzione al problema c’è ed è letteralmente “a portata di mano”.



Dal 29 ottobre, giornata mondiale della psoriasi e fino alla fine dell’anno gli stabilimenti delle Terme del Friuli Venezia Giulia” di Monfalcone e di Arta offrono un aiuto concreto alle persone affette da dermatite atopica o da psoriasi, dedicando loro una giornata di cure personalizzate. Contattando direttamente le Terme di Arta al numero 0433 929320 (e-mail: termediarta@termefvg.it ) oppure le Terme di Monfalcone al numero 0481 412713 (e-mail termedimonfalcone@termefvg.it), sarà possibile prenotare la propria giornata di cure.

Un’occasione unica per usufruire gratuitamente di sia di una consulenza medica specialistica sia di un trattamento termale mirato individuale. Gli ospiti saranno accolti nelle nuove strutture e potranno apprezzare la competenza specialistica dello staff ma soprattutto potranno testare personalmente l’efficacia curativa dei fanghi e delle acque sulfuree. Con questa iniziativa, le

rinnovate Terme di Arta o di Monfalcone desiderano condividere e far conoscere al meglio i benefici che le stazioni termali del territorio offrono per rispondere ai bisogni di salute e di benessere delle persone.

Terme Friuli Venezia Giulia, nata nel 2017 proprio con l’obiettivo di valorizzare gli stabilimenti termali presenti sul territorio regionale, offre anche prestazioni sanitarie convenzionate di

balneoterapia e cure inalatorie con prescrizione medica che consente di accedere al ciclo di cure.