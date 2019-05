Gli utenti promuovono Sereni Orizzonti

Buone notizie sul fronte del customer care per le Rsa friulane di “Sereni Orizzonti”, il gruppo guidato da Massimo Blasoni e specializzato nella costruzione e gestione di residenze per anziani. Sono infatti largamente positivi i riscontri ottenuti dall’équipe di infermiere che dallo scorso marzo telefonano, uno per uno, ai familiari o amministratori di sostegno di tutti gli ospiti allo scopo di verificare il loro livello di soddisfazione e registrare eventuali criticità.

Il sistema adottato è rigoroso, nell’interesse stesso dell’azienda: un programma interno di help desk registra ogni singola telefonata (ticket) e classifica la risposta ottenuta per codice verde (nessun problema), giallo o rosso. L'eventuale lamentela viene inoltrata al responsabile regionale e al dirigente d'area che si attivano per affrontare e risolvere il problema entro 3 giorni (codice rosso) o 7 giorni (codice giallo). Trascorsa una settimana dalla segnalazione, il famigliare o amministratore di sostegno dell'ospite viene ricontattato per verificare l'avvenuta risoluzione del caso.

Per quanto riguarda la situazione in Friuli, nel periodo 20 marzo-10 maggio sono stati raggiunti i familiari di 386 ospiti su 528 posti letti (73% del totale) nelle 7 diverse strutture gestite da “Sereni Orizzonti”. Al termine di questa prima rilevazione sono stati registrati 317 codici verdi (82,1%), 12 codici gialli (3,1%) e nessun codice rosso. Va precisato che tra i codici verdi compaiono 12 segnalazioni (9,9%) di quanti si dichiarano soddisfatti del servizio erogato ma al tempo stesso avanzano suggerimenti per un suo miglioramento. Altri 57 familiari o amministratori di sostegno (14,8%) non hanno invece voluto rilasciare dichiarazioni. I 10 codici gialli riscontrati riguardavano la qualità dell’assistenza, del servizio lavanderia e del servizio mensa. Al momento sono stati tutti verificati e risolti definitivamente, tranne uno ancora in corso di accertamento.

"Siamo soddisfatti di questi primi risultati ma non intendiamo certo dormire sugli allori" commenta Valentino Bortolussi, amministratore delegato di Sereni Orizzonti. "Ogni singola osservazione o critica è per noi preziosa perché riguarda una persona affidata alle nostre cure e non può non spronarci a migliorare ulteriormente la qualità del nostro servizio".