Il dramma silenzioso dei bambini che ci guardano

Anche chi non prende schiaffi, pugni e calci può essere vittima di violenza. Sono i bambini che in famiglia assistono a maltrattamenti e che poi pagano per tutta la vita le conseguenza di ciò che hanno dovuto vedere. La casa, dove i bambini dovrebbero sentirsi più sicuri, accolti e sereni, si trasforma per queste piccole vittime in un luogo di abusi e di rapporti “malati”. Si parla proprio di questo nel convegno “Mammaaaa! I bambini testimoni della violenza familiare” in programma venerdì 16 novembre dalle 16 a Palazzo Antonini a Udine. A organizzarlo è l’Università friulana in memoria di Silvia Gobbato, la giovane vittima del delitto dell’Ippovia. Tra i relatori ci saranno Claudio Foti, psicoterapeuta, direttore scientifico Centro Studi Hansel e Gretel di Torino, Giovanni Malavasi di Save the children e Carla Marina Lendaro, presidente Admi – Associazione donne magistrato Italiane.



“I minori possono essere esposti alla violenza assistita in modo diretto, quando avviene nel loro campo percettivo (visivo o uditivo) oppure in modo indiretto – spiega Valeria Filì, docente di Diritto del lavoro all’ateneo udinese e tra gli organizzatori dell’incontro -. In quest’ultimo caso il minore subisce violenza prendendo coscienza di quello che sta accadendo, osservando gli effetti stessi della violenza sul corpo della vittima (lividi e ferite), sulla sua psiche (stress/umore diverso dal normale nella vittima), sull’ambiente in cui vive (tavoli e porte rotte), nell’alterazione della normale vita familiare (entrando in contatto con gli assistenti sociali, il sistema giudiziario o il personale sanitario)”.



Durante il convegno si parlerà anche del rapporto di Save the children “Abbattiamo il muro del silenzio” che contiene inedite elaborazioni realizzate dall’Istat con un’ampia analisi qualitativa, oltre che quantitativa, del fenomeno e delle esperienze di violenza subite dalle donne. Quello che emerge, a guardare i dati che si riferiscono alla nostra regione, è che i condannati con sentenza definitiva con almeno un reato di maltrattamenti in famiglia in Friuli – Venezia Giulia nel 2016 sono stati lo 0,06 per mille della popolazione (che corrisponde a circa 70 persone, se rapportato al numero di abitanti). Quello che sorprende, però, è che il dato è in linea con quello delle altre regioni del Nord Italia, compresa la Sardegna che raggiunge lo 0,074 per mille, ma che è quasi doppio rispetto alle statistiche di Lazio e Campania, per esempio. La spiegazione di questi numeri può essere molteplice: potrebbero dipendere da fattori culturali o economici, c he rendono le donne più propense a denunciare. Ma potrebbe esserci anche un fattore che dipende dall’inefficienza della giustizia, molto pesante dove i tempi dei processi sono fondamentali per ottenere una condanna.