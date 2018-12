Il medico di medicina generale Flavia Tion conclude il servizio

Il 31 dicembre prossimo, la Dott.ssa Flavia Tion, concluderà il servizio di medico di medicina generale – assistenza primaria convenzionato con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, nel comune di Spilimbergo.

Il Direttore del distretto delle Dolomiti Friulane, Antonio Gabrielli, esprime alla dott.ssa Tion il ringraziamento da parte dell’AAS5, per la proficua collaborazione garantita nel territorio di competenza e coglie l’occasione per informare i suoi assistiti, che, come specificato nella lettera che riceveranno dall’AAS5, per continuare ad usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico curante iscritto negli elenchi che verranno messi a disposizione presso gli sportelli amministrativi del Distretto Sanitario di appartenenza a cui potranno rivolgersi, muniti di copia della lettera ricevuta, nonché della tessera sanitaria cartacea in loro possesso.



I riferimenti del Distretto sono i seguenti:

SPILIMBERGO - VIA RAFFAELLO, 1

martedì, mercoledì e giovedì 08.30-13.30

L’Ufficio anagrafe del Comune di Spilimbergo, inoltre, dal 17 al 31 dicembre, proprio per facilitare tali procedure, sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30.

Email: anagrafe.nord@aas5.sanita.fvg.it



MANIAGO - VIA UNITA’ D’ITALIA, 19

lunedì, mercoledì e venerdì 08.30 – 13.30

Il Direttore del distretto, Gabrielli, invita gli assistiti della dott.ssa Tion, a non attendere gli ultimi giorni dell’anno, per procedere alla scelta del nuovo medico di medicina generale e ad approvvigionarsi per tempo di eventuali farmaci che dovessero necessitare, visto anche l’approssimarsi delle festività Natalizie e di fine anno.