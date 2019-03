In Friuli la Giornata Mondiale del Rene

Si celebra il 14 marzo la Giornata Mondiale del Rene: la struttura di Nefrologia e Dialisi della Azienda per l’Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli aderisce quest’anno alle iniziative, con l’apertura del reparto nefrologico al pubblico dalle 10 alle 12 a San Daniele del Friuli e Tolmezzo. I medici specialisti nefrologi risponderanno ai quesiti e daranno informazioni su tutti gli aspetti delle malattie renali e della loro prevenzione. Sarà possibile contattare i medici di persona, recandosi in reparto, o telefonicamente, chiamando i numeri 0432 949204 per San Daniele e 0433 488355 per Tolmezzo.

“I reni”, precisa il dottor Gianpaolo Amici, Direttore della Nefrologia dell’Aas3, “sono organi essenziali per la vita, conoscere alcuni aspetti sintomatologici e le salutari abitudini di vita è fondamentale per tutti, giovani e anziani. Le malattie renali fortunatamente sono rare ma i reni sono spesso coinvolti quando vi sono altre malattie quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari. Molto può essere fatto in termini di prevenzione primaria e secondaria ed è bene che più persone possibili siano correttamente informate. E’ questo il nostro scopo in questa giornata e in generale tutti i giorni in cui curiamo costantemente le persone".