Inail Fvg, 60mila euro per la sicurezza

L’Inail Fvg ha pubblicato un avviso pubblico che mette a disposizione 60.000 euro per progetti di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da realizzare in regime di compartecipazione, con istituzioni, enti o organismi pubblici e privati quali gli enti non profit, le associazioni di categoria e le parti sociali.

Il dato infortunistico del Friuli Venezia Giulia ha registrato oltre 17.246 denunce di infortunio sul lavoro e oltre 1.742 denunce di malattie professionali nel 2018, numeri che richiamano la necessità di agire in prevenzione e migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro. Per questo Inail vuole collaborare con le altre Istituzioni, enti, associazioni e parti sociali del territorio per un’azione comune basata su progetti condivisi capaci di incidere sulla realtà produttiva regionale.

Sul piatto la Direzione regionale Inail Fvg mette 60.000 euro, come si legge nell’Avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale, per finanziare progetti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro da realizzare in Friuli Venezia Giulia in regime di compartecipazione.

In pratica, l’Inail invita Enti e organismi pubblici e privati, enti non profit, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali a presentare proposte progettuali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di promozione della cultura della prevenzione e assistenza e consulenza alle imprese, da condividere e realizzare congiuntamente, con apporti tendenzialmente paritari. Le manifestazioni di interesse andranno trasmesse via PEC all’indirizzo friuli@postacert.inail.it entro il 17 giugno 2019, corredate dalla scheda proposta progettuale e prospetto di piano economico finanziario allegati all’Avviso.

L’Avviso pubblico è consultabile integralmente su www.inail.it area di attività “Prevenzione e sicurezza”, “Agevolazioni e finanziamenti”, sezione “Finanziamenti per la sicurezza”, “Manifestazioni di interesse con scadenza 2019”.

Per eventuali informazioni e chiarimenti: Processo Prevenzione e sicurezza friuli-prevenzione@inail.it