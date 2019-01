Influenza: come evitare il contagio

L'influenza, che fino a ora ha colpito circa 1.813.000 persone secondo le stime del Sistema di Sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, è alle porte. Le previsioni, infatti, indicano nella seconda metà del mese il picco massimo di contagi. Nella 1° settimana del 2019, in Italia, la curva epidemica ha raggiunto il livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni e i giovani adulti, per un totale di circa 323.000 casi a inizio gennaio.



In Friuli al momento non si è ancora registrato il picco, atteso come anticipato per fine mese, anche se domenica si è registrata la prima vittima, un 68enne di Zoppola con gravi patologie respiratorie colpito dal virus H1N1. Al momento, quindi, sono Piemonte, Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia le regioni più colpite.

Come difendersi, in questi giorni, dall'epidemia alle porte? Ecco qualche pratico consiglio dell'Ass 3.



La trasmissione del virus dell’influenza si può verificare per via aerea attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Per questo, una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie può giocare un ruolo importante nel limitare la diffusione dell’influenza.



Oltre alle misure basate sui presidi farmaceutici, vaccinazioni e antivirali, l’ECDC raccomanda le seguenti misure di protezione personali (misure non farmacologiche) utili per ridurre la trasmissione del virus dell’influenza.



Consigli:

Lavare regolarmente le mani e asciugarle correttamente. Le mani devono essere lavate accuratamente con acqua e sapone, per almeno 40-60 secondi ogni volta, specialmente dopo aver tossito o starnutito e asciugate. I disinfettanti per le mani a base alcolica riducono la quantità di virus influenzale dalle mani contaminate e possono rappresentare una valida alternativa in assenza di acqua.

Buona igiene respiratoria: coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, con fazzoletti monouso da smaltire correttamente e lavarsi le mani.

Isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale.

Evitare il contatto stretto con persone ammalate, ad es. mantenendo una distan-za di almeno un metro da chi presenta sintomi dell’influenza ed evitare posti affollati. Quando non è possibile

mantenere la distanza, ridurre il tempo di contatto stretto con persone malate.

Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca. I virus possono diffondersi quando una persona tocca qualsiasi superficie contaminata da virus e poi si tocca occhi, naso, bocca.