Intervento riuscito per Gianpiero

Buone notizie dal Presbyterian Hospital di New York, dove Gianpiero, il lanciere di Codroipo affetto da un grave sarcoma, è stato sottoposto all'intervento salvavita. Dopo 12 ore di lavoro, il dottor Kato Tomoaki ha comunicato alla moglie del militare, Barbara, che l'operazione è andata bene. Hanno tolto il grosso tumore nell'addome, di 15 centimetri, e altre aderenze, e lo hanno sottoposto a una colonstomia.

Ora, fa sapere la moglie, è stato trasferito in terapia intensiva, ma già domenica potrebbe essere sottoposto a un secondo intervento per valutare se le varie metastasi siano state eliminate tutte. Una volta ultimata anche la seconda operazione, Gianpiero sarà sottoposto a trattamenti chemioterapici.

“E' stato bellissimo il momento in cui il dottor Kato è venuto a parlarmi”, confessa Barbara. “Era stanco, emozionato e contento. Gli sono scese le lacrime dagli occhi e ci siamo scambiati un abbraccio molto intenso. Grazie a Dio è andato tutto bene. E grazie a Kato, che per me, è diventato il mio secondo Dio!”.