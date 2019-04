Martedì 16 aprile, alle 18, l'aula T4 Toppo Wassermann di via Gemona 92, a Udine, ospiterà un incontro dal titolo “L’Università Castrense e i medici toscani nella prima guerra mondiale”, organizzato dall'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia APS. Sarà l'occasione per ascoltare testimonianze e biografie che vanno oltre la Grande guerra a cura di Daniela Baldo. Le letture sono di Italo Tavoschi.