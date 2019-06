Le ostetriche chiedono di potenziare il territorio

Gli Ordini delle ostetriche di Udine - Pordenone e di Trieste non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma si sono limitati a confermare che stanno lavorando di comune accordo e concordano sulla necessità di una riorganizzazione del sistema dedicato alla maternità che riguarda non solo i punti nascita, ma pure il territorio, dove va valorizzata la figura dell’ostetrica.

La parola chiave è “potenziamento sul territorio” dei servizi resi. Si tratterebbe di un cambio di paradigma in base al quale non è più l’utente a rivolgersi al consultorio come avviene ora, ma il contrario, con visite dell’operatore che fa visita alla paziente, prima e dopo il parto.

Attualmente in regione risultano iscritte all’Ordine di Udine-Pordenone 269 ostetriche, più altre 180 all’Ordine di Trieste.



Da quanto abbiamo appreso, si conta molto sulla disponibilità ad ascoltare dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi e sulla possibilità che le proposte formulate dagli ordini regionali trovino accoglimento, tanto più che gli stessi stanno lavorando in piena sinergia e condividono gli obiettivi di riorganizzazione perseguiti dalla Giunta, con lo scopo dichiarato di dare applicazione al percorso nascita regionale senza dimenticare che l’ostetrica si interfaccia sul territorio con le donne dalla nascita e fino all’età post fertile.



Si pensa solitamente all’ostetrica impegnata in sala parto, ma in realtà questa figura professionale lavora su svariati versanti: la loro attività è dedicata anche alle adolescenti, alla prevenzione oncologica nei consultori famigliari e alle donne e alle loro famiglie, ovvero ai bambini lavorando a stretto contatto con pediatri, dando supporto alla genitorialità, collaborando con il Tribunale dei minori, facendo educazione nelle scuole. E’ un patrimonio di professionalità importante, che se ben utilizzato, potrebbe dare un apporto fondamentale se davvero si intende rafforzare il lavoro sul territorio. (a.d.g)