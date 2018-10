Le radiazioni sono di casa

Il gas radioattivo radon, nemico tanto invisibile quanto pericoloso, continua a essere ben presente in molte abitazioni del Friuli-Venezia Giulia. Anzi, c’è qualche elemento in più di preoccupazione. E’ quanto emerge dal “Progetto Radon: misure per 1.000 famiglie”, la campagna di rilevamenti condotti dal Centro regionale per la radioprotezione dell’Arpa del Friuli Venezia Giulia, i cui primi risultati sono stati presentati giovedì 11 a Palmanova.



Lo scorso anno sono stati consegnati 1.775 dosimetri per la misurazione del gas in 1.663 abitazioni i cui residenti hanno partecipato a titolo volontario all’iniziativa. Potrebbero sembrare numeri limitati se paragonati con la precedente campagna avvenuta tra il 2006 e il 2006, quando le abitazioni scelte su base statistica furono 2.557, ma questa volta il numero di dosimetri restituiti entro lo scorso sono stati oltre il 92% e hanno permesso di effettuare più di 70 sopralluoghi dopo che per ciascuna abitazione era stato inviato tramite posta certificata il risultato delle rilevazioni. “Questo progetto – conferma Concettina Giovani, responsabile del Centro per la radioprotezione – ha dimostrato che il coinvolgimento dei cittadini può dare ottimi risultati. Dove i dati hanno dimostrato presenza elevata di radon i nostri tecnici si sono recati nelle abitazioni per valutare la situazione e suggerire azioni di rimedio, che sono già state adottate in una decina di casi”.



I dosimetri hanno registrato le concentrazioni di radon nel corso di cinque mesi invernali facendo registrare in 199 abitazioni il superamento della soglia di 300 becquerel al metro cubo indicati come concentrazione media annua dall’Unione Europea oltre i quali si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento.



“Per molti versi i nuovi dati – sottolinea Giovani – sono in linea con quelli già rilevato in passato, sia per quanto concerne la tipologia costruttiva sia per quanto concerne le aree dove è maggiore la risalita di gas dal sottosuolo, in particolare l’alta pianura friulana oltre a carso triestino e goriziano. Tuttavia sono emerse alcuni elementi interessanti che intendiamo approfondire, a partire dal fatto che le ultime analisi sembrano evidenziare una concentrazione leggermente più elevata. E’ possibile che ciò sia in parte legato al fatto che oggi le abitazioni sono molto più isolate ed ermetiche di un tempo. Altro elemento interessante il fatto che in molti edifici dove è stato realizzato un vespaio areato per isolare il piano terra dal terreno, la presenza di radon sia rimasta stabile, segno che forse non sono ancora ben conosciute le tecniche per evitare che questo gas entri nelle case”.



Pochi accorgimenti e a basso costo

Il Friuli-Venezia Giulia, vista anche la presenza di numerose faglie, è particolarmente interessato dal fenomeno della risalita di radon. Questo gas presente nell’aria viene inalato e in gran parte espirato. I prodotti di decadimento del radon, invece, si trovano nel particolato atmosferico presente negli ambienti chiusi, che viene trattenuto a livello bronchiale. Il radon e i suoi ‘figli’” possono generare un danno al Dna dei tessuti polmonari a causa dell’energia rilasciata dalle particelle alfa emesse nel decadimento che possono con il tempo portare all’insorgenza di tumori.



Bastano tuttavia pochi accorgimenti per ridurre drasticamente la presenza di questa sostanza venefica dentro casa. Soprattutto d’inverno quando le abitazioni sono riscaldate, si crea una differenza di pressione con il terreno sottostante, tale da richiamare il gas. Il problema diventa molto evidente nelle abitazioni prive di vespaio areato e negli scantinati.



Il radon si infiltra ovunque: impedire completamente il suo passaggio è impossibile, ma sugli edifici già costruiti bastano interventi tanto semplici quanto efficaci per fare in modo che questo gas non entri in casa, con una spesa molto spesso molto contenuta. Tramite l’installazione di pozzetti esterni che permettano di disperdere il radon o la ventilazione dello scantinato, la concentrazione di questo gas radioattivo cala ben oltre il 90 per cento. Vespai areati ben realizzati risolvono il problema nelle nuove abitazioni, ma il consiglio sempre valido è di areare bene i locali, favorendo il ricambio dell’aria e dunque anche la fuori uscita del radon che altrimenti ristagna e la cui concentrazione ovviamente tende a crescere.