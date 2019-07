Lignano, le ‘nuove’ terme debuttano ad agosto

Cominciato lo scorso anno con l’apertura del Centro Mességué, la ristrutturazione delle Terme di Riviera continua con la realizzazione del parco termale: tre piscine a cielo aperto e fronte mare dotate di acqua geotermica a 34 e 36 gradi animeranno la stagione estiva della riviera friulana. Si tratta di un investimento pari a 6,5 milioni di euro. Iniziati a ottobre 2018, i lavori sono praticamente conclusi. Mercoledì 31 luglio, alle 11, è fissata l'inaugurazione ufficiale. Dal 1 agosto la struttura sarà aperta al pubblico.



“Per un primo periodo le piscine avranno l’acqua di mare perché fino a ottobre non potrà essere utilizzata quella termale – precisa la responsabile Sil (Società Impresa Lignano) Gloria Anese –. L’acqua geotermica, infatti, è la vera essenza delle terme. Il pozzo, con una profondità di 1.500 metri sotto della superficie, preleva acque molto mineralizzate e calde fino a 62 gradi: ciò è dovuto a un’anomalia termica riscontrata nel sottosuolo di Lignano”.

E la Sil a ottobre svilupperà un’analisi sismica al fine di trovare anche altre fonti.



Il parco termale RivIera

Resort si sviluppa su 3.000 metri quadrati, di cui 1.500 di specchio acqueo. È costituito da tre grandi piscine che si affacciano direttamente sul mare. La prima è dedicata ai bambini e ha una profondità di 30 centimetri, costellata da vari giochi variopinti tra cui altalene, scivoli e molle: un vero e proprio parco giochi sull’acqua per i più piccoli. La seconda piscina parte da un’altezza di 90 centimetri fino ad arrivare a una profondità di un 130, dove all’interno è possibile nuotare liberamente. Accanto è presente una piscina più piccola nella quale sono presenti lettini idromassaggio per rendere i soggiorni più rilassanti e piacevoli.



La terza piscina, infine, è suddivisa in diverse vasche con acqua calda e fredda, tutto con sedute idromassaggio vista mare, accompagnate da un percorso Kneipe che si serve del potere curativo dell’acqua per donare benessere al corpo.

Il Parco Termale Riviera Resort è un luogo ideale di relax immerso nella natura, costernato da maestose palme ornamentali e oleandri fioriti. I volumi architettonici sono puliti e lineari con una particolare attenzione all’ architettura, voluta per ottenere massima armonia con il paesaggio e l’ambiente circostante.



Nate nel 1962 copiando l’idea dalla Bretagna

La storia delle Terme di Lignano registra l’apertura nel 1962 su modello delle thalasso francesi nate sulle coste bretoni. All’inizio erano esclusivamente orientate alla talassoterapia – bagni in acqua salata, elioterapia e sabbiature – basata sulle eccezionali qualità del sito, qualità garantite dalla Bandiera Blu, assegnata a Lignano dalla Comunità Europea e confermata di anno in anno. Lo stabilimento termale, un complesso di linee moderne, si trova tra la pineta e la spiaggia di Riviera. Le dotazioni a oggi comprendono una piscina interna con acqua marina riscaldata e il Centro estetico Messequè che assicura trattamenti, massaggi e programmi specifici all’insegna di armonia e bellezza.