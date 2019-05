Maico Sordità continua a crescere

Maico Sordità, azienda leader nel campo delle protesi acustiche, rafforza la presenza dei suoi punti vendita con l’apertura di due nuovi centri. Tecnologia e assistenza qualificata arrivano a Spilimbergo e a Bassano del Grappa.

Con la nuova apertura di Spilimbergo salgono a 13 i centri presenti in Friuli Venezia Giulia e il punto vendita del pordenonese va ad aggiungersi a quelli di Cividale, Codroipo, Tolmezzo, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, San Vito al Tagliamento, Maniago, Sacile e Latisana, oltre ai due storici di Udine e Trieste, le prime sedi aperte nei primi anni Settanta.

L’espansione di Maico ha superato i confini regionali per affermare la propria presenza anche in Veneto. Qui la nuova sede di Bassano Del Grappa porta a dieci i centri presenti con Belluno, Mestre, Conegliano, Verona, Treviso, Vicenza, Padova, Este e Portrogruaro.

Le due nuove aperture sfidano il momento di crisi che “si può affrontare se si lavora con professionalità e dedizione", afferma Walter Marchesin alla guida di Maico. "Noi mettiamo al centro del nostro sapere audiologico la persona concentrandoci sul valore umano, sul rapporto personale e sulla tecnologia. Siamo sempre alla ricerca dell’innovazione e del prodotto migliore da offrire ai nostri assistiti”.

Con 23 centri e oltre un centinaio tra dipendenti e collaboratori Maico si conferma azienda forte per qualità e innovazione. Utilizzando le migliori tecnologie a disposizione, tutti i Centri mettono a disposizione audioprotesi di ultima generazione e una consulenza qualificata che aiuta a capire i meccanismi dell’ipoacusia e indirizzare verso la soluzione migliore e personalizzata.

“Ogni giorno è una nuova sfida e bisogna sempre stare attenti all’evoluzione delle esigenze personali", spiega Marchesin. "La nuova tecnologia riesce a stimolare il sistema neurale in particolare le aree del cervello atte all’ascolto e alla memoria, pertanto è necessario seguire l’evolversi del problema ipoacusico e neuro sensoriale in tutte le fasi dell’età della persona. Bisogna essere sempre pronti a mettere in discussione tutto il proprio sapere e tutto il proprio fare”.

Essere in grado di sentire favorisce l’autonomia e la socialità, in particolare della persona anziana, preservare l’udito è fondamentale Maico ne ha fatto una filosofia. Grazie alle strumentazioni più moderne gli esperti possono arrivare a diagnosi efficaci per rispondere alle singole necessità con l’attenzione che da sempre contraddistingue l’azienda, impegnata anche sulla sensibilizzazione e prevenzione ai problemi dell’udito anche attraverso una collaborazione pluriennale con l’attrice Dalila Di Lazzaro.

E sono numerose le collaborazioni con le realtà del territorio a sostegno anche di altre problematiche dell’anziano come il sostegno costante di Maico nel corso degli anni alla “Serata Alzheimer” dedicata alla conoscenza di questa patologia.