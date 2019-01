Malattie croniche dell’intestino, medici e pazienti a confronto

L’Associazione Amici Onlus sezione del Friuli Venezia Giulia organizza un incontro Medici-Pazienti nell’Aula magna dell’Irccs Materno Infantile Burlo Garofalo sabato 19 gennaio dalle 9.30 alle 12.30. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Nel corso della mattinata medici ed esperti delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino saranno a disposizione per rispondere alle domande dei pazienti e dei loro familiari.

L’incontro, organizzato da Amici Onlus in collaborazione con il reparto di Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva e Nutrizione Clinica del Burlo prevede un fitto programma di interventi. I lavori saranno aperti da Matteo Bramuzzo, Dirigente Medico Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva e Nutrizione Clinica Burlo Garofalo e Raffaele Campanella, Presidente Amici Onlus sezione Friuli Venezia Giulia.

I temi al centro del dibattito riguarderanno, tra gli altri, il rapporto tra le malattie infiammatorie croniche dell’Intestino (MICI) e il sistema immunitario con il dottor Alberto Tommasini, Dirigente Medico Reumatologia e Immunologia Clinica Burlo Garofalo, a seguire Patrizia Martini, Fulvia Balsemin e Marina Dalise, infermiere Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva e Nutrizione Clinica Burlo Garofalo affronteranno insieme le problematiche della gestione dei bambini con Mici. La psicologa Claudia Canaletti collaboratrice esterna Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva e Nutrizione Clinica Burlo Garofalo porterà la propria esperienza personale di un anno di supporto psicologico al Burlo, mentre Matteo Bramuzzo spiegherà cosa sono i farmaci biosimilari. L’intervento conclusivo: verità e bufale sugli integratori alimentari è affidato a Grazia Di Leo, Dirigente Medico Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva e Nutrizione Clinica Burlo Garofalo.

Le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (colite ulcerosa e Malattia di Crohn) sono patologie invalidanti che colpiscono con frequenza crescente le persone di tutte le età. Si ritiene che oggi in Italia ci siano circa 200.000 ammalati, ma sino a quando non saranno state individuate le cause di queste malattie, e le conseguenti terapie risolutive, il loro numero è destinato ad aumentare. Il numero di esenti ticket con Mici in Friuli Venezia Giulia è di quasi 4.000 persone, con una prevalenza di 3 casi su ogni 1000 abitanti.

“Le Mici sono patologie poco conosciute – sottolinea Campanella - e questi incontri “medico-paziente” sono molto importanti non solo perché forniscono una corretta informazione a chi soffre di queste malattie, ma sono utili anche per sensibilizzare l’intera collettività sui disagi subiti dalle persone che ne sono affette. Queste malattie invalidanti, caratterizzate da una disabilità non visibile, hanno un forte impatto sulla vita quotidiana dei pazienti e delle loro famiglie che, oltre a subire forti disagi nell’affrontare le cure, non trovano sostegno da parte delle istituzioni. Questo incontro – conclude Campanella – si inserisce nella serie di appuntamenti che L’Associazione AMICI onlus organizza ogni anno toccando tutte le Aziende per l'Assistenza Sanitarie del Friuli-Venezia Giulia e per una Regione piccola come la nostra, costituisce un grande sforzo organizzativo, ma un sicuro servizio verso i pazienti. La nostra azione capillare garantisce che sia costante la pressione dell'Associazione verso i vertici delle Aziende Sanitarie, specie adesso che è stato approvato dalla Regione il PDTA e ci si aspetta la sua completa implementazione”.

L'Associazione nazionale Amici onlus, con sedi in 15 regioni, è costituita da persone affette da Colite Ulcerosa o Malattia di Crohn e dai loro familiari. Comitati di medici specialisti affiancano l'associazione sulle tematiche medico sociali e coordinano le iniziative di studio e di ricerca a carattere più strettamente medico-scientifico. L'associazione intende garantire un più sereno inserimento nell'ambito familiare e sociale ad ammalati cronici la cui condizione poco conosciuta dall'opinione pubblica alla legislazione sociale.