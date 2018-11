Malattie croniche dell'intestino: medici e pazienti a confronto

L’Associazione A.M.I.C.I. Onlus - sezione del Friuli-Venezia Giulia organizza, in collaborazione con la AAS n 3 Alto Friuli, Collinare e Medio Friuli un “Incontro Medici-Pazienti” presso la Sala Lodolo in piazza Rodolone, all’interno dell’Ospedale di Gemona del Friuli, dalle 9.30 alle 12.00.



L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni Tel 335211609



Nel corso della mattinata medici ed esperti delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino saranno a disposizione per rispondere alle domande dei pazienti e dei loro familiari.



Dopo i saluti del Dott Daniele Snidero a nome del Direttore Generale AAS n3 “Alto Friuli, Collinare e Medio Friuli” Dott. Pier Paolo Benetollo e del Dott. Claudio Macor, Direttore della Struttura di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva e Raffaele Campanella, Presidente A.M.I.CI. Onlus sez. Friuli-Venezia Giulia, moderatori degli interventi, la giornata prevede un fitto programma di interventi



Carla Faini - SOSD Gastroenterologia e Endoscopia digestiva AA3 - parlerà della gestione e della prevenzione delle infezioni opportunistiche nei pazienti con MICI, Valentina Ciardo - SOSD Gastroenterologia e Endoscopia digestiva AAS 3 - farà il punto sull’organizzazione, i percorsi e i farmaci nelle prescrizioni ambulatoriali per i pazienti affetti da malattie croniche dell’intestino, Daniele Snidero - Direttore SOC Chirurgia San Daniele AAS 3 - affronterà le tematiche della laparoscopia nella chirurgia delle MICI, mentre l’intervento finale di Luca Quartuccio - Clinica Reumatologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine - riguarderà le manifestazioni reumatologiche delle MICI. Alla fine i medici saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti



Le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (colite ulcerosa e Malattia di Crohn) sono patologie invalidanti che colpiscono con frequenza crescente le persone di tutte le età. Si ritiene che oggi in Italia ci siano circa 200.000 ammalati, ma sino a quando non saranno state individuate le cause di queste malattie, e le conseguenti terapie risolutive, il loro numero è destinato ad aumentare. Il numero di esenti ticket con MICI in Friuli-Venezia Giulia è di quasi 4.000 persone, con una prevalenza di 3 casi su ogni 1000 abitanti.



“Le MICI sono patologie poco conosciute - sottolinea Raffaele Campanella Presidente A.M.I.C.I. Onlus Friuli-Venezia Giulia - questi incontri “medici-pazienti” sono molto importanti non solo perché forniscono una corretta informazione a chi soffre di queste malattie, ma sono utili anche per sensibilizzare l’intera collettività sui disagi subiti dalle persone che ne sono affette. Queste malattie invalidanti, caratterizzate da una disabilità non visibile, hanno un forte impatto negativo sulla vita di tutti i giorni dei pazienti e delle loro famiglie che, oltre a subire forti disagi nell’affrontare le cure, non vengono aiutati da una legislazione che spesso non li tutela. Questo incontro – conclude Campanella – si inserisce nella serie di appuntamenti che L’Associazione AMICI onlus organizza ogni anno toccando tutte le Aziende per l'Assistenza Sanitarie del Friuli-Venezia Giulia., e per una Regione piccola come la nostra, costituisce un grande sforzo organizzativo, ma un sicuro investimento nei confronti dei pazienti che rappresentiamo. La nostra azione capillare garantisce che sia costante la pressione dell'Associazione nei confronti dei vertici delle Aziende Sanitarie, soprattutto adesso che è stato approvato dalla Regione il PDTA e ci si aspetta che sia applicato su tutto il territorio”.



L'Associazione nazionale AMICI onlus, con sedi in 15 regioni, è costituita da persone affette da Colite Ulcerosa o Malattia di Crohn e dai loro familiari. Comitati di medici specialisti affiancano l'associazione sulle tematiche medico sociali e coordinano le iniziative di studio e di ricerca a carattere più strettamente medico-scientifico. L'associazione intende garantire un più sereno inserimento nell'ambito familiare e sociale ad ammalati cronici la cui condizione poco conosciuta dall'opinione pubblica alla legislazione sociale.