Maltrattamenti agli anziani: fenomeno sottostimato e molto nascosto

Dal Friuli Venezia Giulia l’Oms lancia un messaggio di grande attenzione sul fenomeno dell’abuso come negazione dei diritti umani e come ostacolo alla salute della popolazione anziana, abuso tra l’altro che finisce per essere un costo per la società.



E’ quanto emerso dal convegno organizzato dal Telefono Anziani Maltrattati e dalla Direzione Regionale della salute politiche sociali e disabilità che ha richiamato a Trieste un centinaio di persone tra operatori e tecnici del settore provenienti anche dall’Oms che considera il Fvg una regione all’avanguardia nell’approccio alle tematiche dell’invecchiamento.





Gli stessi rappresentanti dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno evidenziato che a livello generale il maltrattamento agli anziani rimane un fenomeno sottostimato e molto nascosto soprattutto nelle strutture residenziali e che non esiste una legislazione punitiva. L’incremento degli operatori sul campo è tra le urgenze evidenziate nel corso dell’incontro dal quale è emerso che spesso gli abusi non sono intenzionali, ma derivano dalla mancanza di una preparazione specifica e di una programmazione che tenga conto delle necessità future della popolazione.





Non è un caso se spesso le assistenti sociali si trovano a dover gestire dimissioni dall’ospedale e si trovano costrette, viste le condizioni dei pazienti, a dover far scegliere le persone se andare in casa di riposo o in Rsa perché nella propria abitazione non si troverebbero nelle condizioni di avere un’assistenza adeguata.