Mammografia: torna in azione l'Unità mobile

Sottoporsi agli screening permette di diagnosticare in tempo tanti tipi di tumore. Intervenire in tempo permette di salvare tante vite. Per promuovere un'attività di prevenzione capillare, torna in azione l'Unità mobile 2019 dell'Aas 3 che offre a tutte le donne la possibilità di eseguire la mammografia. L'Aas 3 ha diffuso il calendario del primo semestre 2019 (pubblicato al link www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/news/news-dettaglio.html?name=screening_mammografico_2019.html).



Ecco il calendario degli appuntamenti:

SAN DANIELE DEL FRIULI GENNAIO-FEBBRAIO DAL 29/01/201 AL 20/02/2019

TARVISIO MARZO-APRILE DAL 26/03/2019 AL 03/04/2019

MOGIO UDINESE APRILE DAL 04/04/2019 AL 08/04/2019

TOLMEZZO APRILE DAL 09/04/2019 AL 19/04/2019

GEMONA DEL FRIULI APRILE-MAGGIO DAL 20/04/2019 AL 02/05/2019

CODROIPO MAGGIO-GIUGNO DAL 24/05/2019 AL 17/06/2019