Mauro e Paola Ferrari a Udine

Mauro e Paola Ferrari, venerdì 29 marzo, incontrano gli studenti a Udine. #We4others far bene al Mondo fa bene a Te: è questo il titolo dell'evento che si terrà dalle 10.15 nell'Auditorium dello Zanon a Udine (Centro Studi), al quale hanno già aderito oltre 350 ragazzi di 15 diversi istituti scolastici di secondo grado di Udine e non solo.

L'idea è di Paola Del Zotto Ferrari, esperta di no profit, che insieme a Federsanità Anci Fvg e Unesco Cities Marathon (che si correrà domenica 31 marzo), ha attivato un gruppo di insegnanti, studenti e associazioni. Partner del progetto sono la Rete di 15 istituti scolastici, appositamente attivata, coordinata dal Liceo Percoto di Udine, con il fondamentale sostegno di Credima Società di Mutuo Soccorso - Friulovest Banca, in collaborazione con Messaggero Veneto Scuola e il Coordinamento Territoriale delle Associazioni (CTA) Friuli Centrale, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale di Udine, Consulta Provinciale Studenti di Udine, Anci Fvg, Comune di Udine, Lilt sezione provinciale Udine, Csv Fvg e Forum del Terzo Settore Fvg, Irccs E. Medea La Nostra Famiglia polo regionale Fvg, Comunità Pier Giorgio onlus, Udine.

Tutti Insieme hanno organizzato la prima tappa di un percorso sperimentale co-creato da associazioni di volontariato, scuole, istituzioni pubbliche e private, enti territoriali e, soprattutto, giovani protagonisti di diverse esperienze di volontariato.

Venerdì 29, dalle 10.15, immagini, testimonianze, parole e musica daranno la misura dei miglioramenti raggiunti oggi per garantire un domani sostenibile, ma nel contempo, confermeranno anche che stiamo vivendo in una condizione di drammatica emergenza, specialmente ambientale, che richiede una consapevolezza nuova e collaborazioni senza precedenti.

Accanto a Mauro e Paola Ferrari porteranno le loro esperienze i giovani protagonisti - testimonial delle diverse anime del volontariato, dal sociale, all’ambiente, all’emergenza, etc. Condurrà la scoppiettante mattinata l'attore Claudio Moretti. Per l'occasione il regista e visual maker Uolli (Tomas Marcuzzi) ha realizzato originali visual, video clip e presentazioni multimediali, e sono in programma “intervalli interconnessi” e sorprese multimediali a cura della redazione Messaggero Veneto Scuola, coordinata dalla giornalista Gabriella Scrufari.

“Noi giovani, con la nostra energia innovativa, lo straordinario potenziale umano”, si legge nella presentazione, “possiamo davvero fare la differenza perché far bene al mondo fa bene a te, sviluppa creatività, relazioni umane forti, autostima, capacità e valori indispensabili per costruire un futuro professionale e personale consapevole e coerente”.

L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti disponibili.