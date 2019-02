"Il personale rappresenta un autentico patrimonio del sistema sociosanitario regionale e questa nuova struttura va nella giusta direzione di garantire le migliori condizioni di lavoro agli operatori". Lo ha detto a Trieste il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in occasione dell'inaugurazione della nuova mensa aziendale dell'Ospedale Maggiore (525mila euro il costo complessivo dei lavori) che andrà a servire una platea di circa 800 dipendenti.

Garantita la massima attenzione alla qualità dei pasti "in quanto è la stessa Regione a essere in prima fila nella promozione di uno stile di vita sano e di un'alimentazione corretta", il vicegovernatore ha ricordato, proprio in tema di personale, il recentissimo accordo negoziale sulle risorse aggiuntive regionali sottoscritto con le organizzazioni sindacali.

"Un risultato - ha sottolineato Riccardi - che consentirà agli operatori il raggiungimento di determinati obiettivi. Si tratta di un giusto riconoscimento alle complessità che ogni giorno chi opera in questo settore deve affrontare".

Infine, il vicegovernatore ha manifestato la propria soddisfazione per il consenso espresso da tutte le rappresentanze dei lavoratori a questa intesa con la Regione.

"Uno spirito costruttivo di collaborazione - ha concluso Riccardi - che ha portato, aldilà delle legittime contrapposizioni nella trattativa, a un risultato che va a beneficio dei dipendenti e della qualità del servizio erogato ai cittadini".