Omaggio a Gustav Klimt a Udine

Il 3 Maggio alle ore 18.00, presso la Casa della Confraternita nel comprensorio del Castello di Udine si inaugura una mostra di mosaici dedicati a Gustav Klimt. La mostra è realizzata dalla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS con la collaborazione dei Civici Musei di Udine e di molte Associazioni del Terzo Settore del territorio udinese e regionale, ha il patrocinio del Comune di Udine e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia oltre che di Confartigianato imprese di Udine, CrediFriuli e Assicura Group. Dopo l’inaugurazione alle ore 18.30 vi sarà un intervento del Prof. Alessandro Del Puppo docente di storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Udine dal titolo: raccontare Klimt con tessere d’oro.



La mostra propone la rivisitazione di alcune delle opere di Klimt da parte degli utenti del Centro regionale per persone con autismo adulte – Officina dell’arte – di Pordenone che hanno trovato ispirazione nei capolavori dell’artista austriaco.



Gustav Klimt fu l’animatore della Secessione viennese quel movimento artistico di fine Ottocento le cui figure preminenti erano pittori e architetti che si staccò dall’Accademia di Belle Arti per dare vita ad un’arte che fosse fusione di arti fuori dai canoni accademici del tempo. Oltre a ciò l’essere figlio di un orafo e quindi l’avere familiarità con il prezioso metallo forse condizionò l’artista nelle sua creatività tanto che nel suo “periodo aureo” usò spesso l’oro nei suoi dipinti. Con queste specificità Klimt ben presto divenne l’autore elegante e di fama internazionale che tutti conoscono.

“Costruire una mostra su di un autore così raffinato – ci dicono gli organizzatori – è stata una sfida veramente complessa che i nostri speciali artisti: persone con autismo adulte hanno però brillantemente superato”. Con grande perizia infatti e in maniera collettiva, curando sulla base delle proprie capacità le varie parti delle opere, hanno reinventato le stesse secondo la loro peculiare visione.



Il risultato è un tripudio di oro, di colori e di particolari fusi assieme che crediamo colpirà piacevolmente lo sguardo di coloro che vorranno visitare la mostra. Sul piano sociale poi la mostra segna la riscossa di tutti coloro che vivendo una condizione sicuramente speciale ed invalidante non vengono quasi mai valorizzati per le potenzialità che come singoli individui hanno.

La mostra resterà aperta dal 3 al 9 Giugno nei fine settimana: venerdì dalle 16.00 alle 19.00 sabato e domenica 10.30 -12.30 e 16.00 – 19.00. Ingresso libero. Per le scuole su prenotazione visite guidate e stage di mosaico al venerdì dalle 10.30 alle 12.30. Info e prenotazioni 0434 551463 direzione@officinadellarte.org www.officinadellarte.org www.bambinieautismo.org