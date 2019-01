Percorso formativo gratuito per caregiver

Imparare a prendersi cura della persona anziana o disabile, essere efficaci e professionali nelle relazioni, gestire la casa. Il progressivo invecchiamento della popolazione e il crescente fabbisogno di assistenza e cura suggeriscono la realizzazione di percorsi formativi per la cura della persona, e a questo risponde l’associazione nazionale famiglia datori di lavoro domestico “Domina” di Udine - partner del progetto #destinazioneVita - con “Dalle mani al cuore”, percorso di formazione gratuito per caregiver. Una figura sempre più richiesta in Friuli Venezia Giulia. Badanti non ci si improvvisa: il familiare o il professionista che svolge, o desidera farne un mestiere, un’attività di cura degli anziani e persone con handicap (ma anche la gestione della casa) intraprende una strada delicata che necessita di una preparazione ad hoc.

A partire dal 24 gennaio, presso la sede di Domina Udine in via Brigata Re 29, docenti esperti formeranno i partecipanti fino a portarli (se in possesso del requisito di 12 mesi di lavoro contrattuale anche non continuativi negli ultimi 36 mesi, in questo campo) alla certificazione e all’iscrizione all’Albo nazionale di Domina, da cui si potrà attingere per l’assunzione di assistenti familiari. Chi si accosta a queste professioni per la prima volta, o ha 12 mesi di lavoro contrattuale anche non continuativi negli ultimi 36 mesi, avrà comunque diritto a un attestato di partecipazione. In questa edizione, insieme al tradizionale percorso formativo di 64 ore, verranno inseriti approfondimenti in gruppo sugli aspetti relazionali e psicologici. “Lo scopo – spiega la presidente di Domina Fvg Lauretta Serafini - è quello di aiutare i partecipanti a comprendere le dinamiche dello stare insieme portando l'attenzione sugli aspetti umani della relazione e sul vissuto personale dell'assistito e della sua famiglia”. Le preiscrizioni sono aperte. Info: Domina Udine, tel. 0432 485107.