Pordenone entra nella nuova rete transfusionale

Il Dipartimento di medicina trasfusionale di Pordenone, diretto da Andrea Bontadini, entra a pieno titolo nella nuova organizzazione della rete trasfusionale del Friuli Venezia Giulia, avendo ottenuto, in soli 15 giorni, il rinnovo dell’Accreditamento istituzionale da parte della Regione e la Certificazione ISO 9001:2015.

“Dal 1 maggio scorso, tutte le unità di sangue e plasma, raccolte giornalmente nelle sedi di Pordenone”, spiega il direttore Bontadini, “sono inviate per la lavorazione e la validazione biologica, al nuovo centro unico regionale di produzione emocomponenti di Palmanova, che garantisce uno standard di qualità delle trasfusioni uguale, in tutta la Regione. Con il trasferimento, il Dipartimento ha rivisto l’organizzazione delle scorte di sangue in tutti i suoi presidi ospedalieri e con il sostegno della direzione generale, ha avviato il percorso che ha portato alla definitiva applicazione della nuova norma ISO 9001:2015 in sostituzione della precedente del 2008”.

“Il conseguimento di questa certificazione, per la qualità del servizio offerto nel campo della raccolta del sangue, oltre a garantire la qualità delle prestazioni erogate dal Dipartimento, rappresenta il trampolino di lancio per introdurre rapidamente la nuova normativa europea che assimila le attività trasfusionali a quelle farmaceutiche”, spiega ancora Bontadini.

Organizzazione dei processi e capacità di tutto il personale a gestire con professionalità e forte senso di appartenenza le fasi del miglioramento continuo, sono le qualità riconosciute dal certificatore in occasione della visita ispettiva a Pordenone, e rappresentano le basi per le sfide future. Il sistema di programmazione e prenotazione delle donazioni, che con i suoi ottimi risultati continuerà a garantire l'autosufficienza regionale e nazionale, grazie al sostegno e al contributo delle Federazioni e Associazioni del sangue, sarà affiancato da una nuova organizzazione che investe tutte le professionalità del Dipartimento, con l'obbiettivo di migliorare lo stato di salute del donatore di sangue e la sicurezza trasfusionale”.

L’incremento della sicurezza trasfusionale si può ottenere, lavorando in modo integrato, con la selezione dei donatori, la qualificazione biologica, la filtrazione pre-storage, l'inattivazione, l'appropriatezza terapeutica e il controllo globale del processo. La rete trasfusionale regionale segue con interesse l’attività svolta a Pordenone dal Dipartimento di medicina Trasfusionale.