Primavera: ritorna il pericolo-zecca

Con l’arrivo della primavera si ripresentano alcuni problemi legati a insetti e parassiti veicoli di malattie. Una delle più gravi è l’encefalite da zecca (Tbe), patologia potenzialmente grave trasmessa dal morso di bestie infette che negli ultimi 30 anni ha fatto registrare un aumento di casi del 400%. L'infezione si può manifestare con febbre, stanchezza, mal di testa, dolore muscolare e nausea. Nei casi più gravi la malattia coinvolge il sistema nervoso centrale e provocare sintomi neurologici a lungo termine e in alcuni casi anche la morte.

Il Triveneto è una zona fortemente endemica nel nostro Paese ed è qui, per fortuna, che si registra maggiore consapevolezza della Tbe, in particolare in Friuli-Venezia Giulia, come dimostrato da una ricerca condotta da GfK SE per conto di Pfizer a livello europeo.

Nella nostra regione si registra un maggiore grado di conoscenza della Tbe e di diffusione del vaccino come forma di prevenzione (4% degli intervistati nelle zone endemiche conosce e ha effettuato il vaccino, rispetto al 2% della media nazionale). Per sensibilizzare la popolazione sul tema, domenica 12 maggio a Trieste in Piazza Sant’Antonio Nuovo dalle ore 9.30 alle ore 18 sarà possibile ricevere le corrette informazioni sulla Tbe presso uno stand dedicato.

La conoscenza della Tbe e dei rischi che comporta è scarsa in Italia, così come le forme di prevenzione. I dati dimostrano che tra quanti hanno consapevolezza sia della malattia sia del vaccino (intervistati e loro nucleo familiare), solo 1 italiano su 10 conosce e ha effettuato il vaccino, nonostante l’Organizzazione mondiale della sanità e l’European Centre for Disease Prevention and Control raccomandino la vaccinazione contro l’encefalite da zecca nelle zone in cui questa malattia è endemica.

Sia a livello europeo che a livello italiano le forme di cura e prevenzione della Tbe sono poco note. Gli intervistati ritengono, erroneamente, che l’encefalite da zecca possa essere trattata con gli antibiotici e che questi siano senz’altro almeno parte del percorso terapeutico. Il 6% di quanti sono consapevoli della malattia pensa, correttamente, che non ci sia nessuna cura per la Tbe (la percentuale sale tra coloro che si sono vaccinati - leggermente meno di 1/5) e il 45% non sa quali siano i trattamenti necessari.

La decisione di vaccinarsi o meno risulta scaturire a seguito di confronto con il medico: 1 persona su 3 lo ha deciso dopo aver parlato con il proprio medico. Tra gli intervistati non vaccinati, circa il 25% ha dichiarato di non sentirsi a rischio o di non vivere in zone considerate a rischio come motivazione principale mentre il 15% non si vaccina perché non è solito visitare zone endemiche.

