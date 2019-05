Protocollo per il contrasto alle molestie e alle violenze sul lavoro

Con l’obiettivo di contribuire a diffondere una cultura basata sul rispetto e di creare la consapevolezza dell’esistenza delle molestie anche nei luoghi di lavoro con la necessità di prevenirle e contrastarle, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, la consigliera di parità di area vasta di Pordenone, Inail di Pordenone, Ispettorato del Lavoro, Cgil, Cisl, Uil di Pordenone, hanno firmato un Protocollo d’intesa territoriale per la prevenzione e contrasto del fenomeno delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro e per la creazione di un sistema di rete tra istituzioni, enti, parti sociali, organizzazioni e servizi operanti sul territorio provinciale per la sensibilizzazione e la comunicazione sul tema.

Il deprecabile e grave fenomeno delle molestie, violenze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro, è purtroppo, ovunque, in aumento e la causa alla base della violenza contro le donne è la discriminazione che nega pari diritti a uomini e donne. In ambito lavorativo il fenomeno può assumere diverse forme come la violenza fisica, sessuale, economica e psicologica.

Il Protocollo intende diffondere la consapevolezza nelle aziende sull’importanza di prevenire e contrastare molestie e violenza di genere anche nei luoghi di lavoro, con azioni di sensibilizzazione e gestione degli eventi.

Prevede la realizzazione e diffusione di materiale informativo, divulgativo e di prevenzione del fenomeno, attività di formazione specifica e di aggiornamento professionale, adozione di codici di condotta e codici etici, volti a prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie e delle violenze di genere sui luoghi di lavoro, analisi e monitoraggi del fenomeno nella realtà locale.

Sarà costituita una rete tematica con l’istituzione di un gruppo di lavoro/comitato permanente con referenti identificati negli enti/organismi firmatari del protocollo, che avvierà relazioni di coordinamento per la promozione di iniziative e progetti tematici conformi ad una politica locale sensibile ai temi delle Pari Opportunità. Il protocollo è aperto ad ulteriori adesioni da parte di altre Istituzioni e a contributi da parte di Associazioni operanti sul territorio.

L’Azienda Sanitaria 5 è soggetto promotore e di coordinamento delle iniziative e attività del protocollo, convoca i sottoscrittori con cadenza almeno semestrale e ne coordina i lavori.

La formazione diventa strumento fondamentale per il contrasto alle molestie e alle violenze nei luoghi di lavoro, e per questo si impegna a collaborare alla progettazione di campagne di sensibilizzazione e materiali divulgativi, anche on line, a coordinare percorsi di formazione specialistica e di aggiornamento, ad individuare figure professionali che presteranno le loro competenze per la conduzione di attività di docenza nell’ambito dei corsi di formazione/aggiornamento. Inoltre realizzerà, iniziative formative rivolte ai medici di famiglia, ai medici competenti, alle aziende, alle RLS, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, e ad altri soggetti-cardine del contesto socioeconomico per la prevenzione e contrasto al fenomeno e per responsabilizzare le aziende nella tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Favorirà la partecipazione del personale interno alle iniziative di formazione e aggiornamento dei sottoscrittori del protocollo sul tema delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro (operatori sanitari, dei consultori familiari, della salute mentale, psicologi, ecc) e promuoverà sinergie anche con il CUG – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Collaborerà all’attività di monitoraggio e mappatura del fenomeno , verificherà la possibilità di finanziare, nell’ambito dei Piani di Zona, gli interventi di competenza dei Comuni. Si impegna inoltre a valutare la possibilità di attivare un presidio/servizio di sportello gratuito “contro le molestie e violenze nei luoghi di lavoro” volto a garantire le necessarie attività di assistenza sanitaria e favorire l’emersione di eventuali tali fenomeni.

La consigliera di parità di area vasta, parteciperà alle iniziative formative e informative organizzate in base al protocollo, collaborerà alla progettazione delle campagne di sensibilizzazione e materiali divulgativi, fornirà informazioni ai soggetti della rete sul fenomeno, in base alla casistica rilevata attraverso la propria attività istituzionale.

L’Inail di Pordenone fornirà alla rete consulenza informativa relativa alle malattie professionali derivanti da molestie in ambienti di lavoro (per esempio mobbing), offrendo dati utili a delineare i contorni del fenomeno delle molestie e violenze in ambienti di lavoro di cui l’INAIL viene a conoscenza, fornirà un monitoraggio sull’attivazione nelle aziende di progetti formativi dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, secondo quanto rilevato attraverso il modello OT 24.

L’Ispettorato del lavoro collaborerà nella promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione per i datori di lavoro, i lavoratori e i rispettivi rappresentanti ad ogni livello, sul fenomeno delle molestie e violenze di genere nei luoghi di lavoro, nonché alla divulgazione di definizioni chiare e precise del concetto di violenza e molestie nei luoghi di lavoro e dei comportamenti a rischio. Operando in sinergia con gli altri Enti ed Associazioni firmatari del Protocollo, offrirà supporto, per quanto di competenza, nella predisposizione di procedure di indagine e monitoraggio riguardo alle denunce e agli episodi di molestie e/o violenza riscontrati sul territorio, affinché lo studio della casistica rilevata possa essere utilizzato per l’analisi e l’elaborazione di approcci adeguati, miranti all’identificazione e alla prevenzione dei casi di molestie e violenza.

CGIL, CISL e UIL promuoveranno azioni di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, iniziative di sensibilizzazione sui temi della discriminazione e della violenza di genere.

Implementeranno , nell’ambito della contrattazione di secondo livello, gli strumenti di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione di genere, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs 5/2010 attuativo della Direttiva 54/CE/2006, che attribuisce, proprio alla contrattazione collettiva, un ruolo importante nella definizione di “misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.”;

Promuoveranno i percorsi formativi sulla salute e sicurezza, in ottica di genere, con particolare riguardo al tema dello stress-lavoro correlato, rivolti a RSU, RSA e RLS, secondo le vigenti disposizioni contrattuali e normative in materia.