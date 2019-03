Riforma della sanità, cosa cambia per i cittadini?

'Riordino del sistema sanitario e politiche sociali in Fvg. Cosa cambia per i cittadini'. E' questo il tema dell'incontro pubblico che si terrà lunedì 18 marzo, dalle 10, in Sala Ajace a Udine. L'iniziativa è promossa da Federsanità Anci Fvg, Comune di Udine, Ufficio Città Sane Udine e Capla Fvg. Dopo i saluti del Sindaco Pietro Fontanini, del vice commissario Aas 3 Alto Friuli- Collinare - Medio Friuli, Denis Caporale, con funzioni di Direttore dei Servizi sanitari e sociosanitari, di Guido De Michielis, del Coordinamento Capla Fvg e di Giuseppe Napoli, presidente di Federsanità Anci Fvg, interverrà Riccardo Riccardi, vice presidente della Regione e Assessore regionale alla Salute.

Seguiranno le relazioni di Gianna Zamaro, vice direttore regionale Salute e responsabile Politiche sociali, Giovanni Barillari, assessore alla Sanità e Assistenza sociale del Comune di Udine, Bruna Mattiussi, vice commissario Asuiud con funzioni di Direttore dei Servizi sanitari e sociosanitari, e Antonio Impagnatiello, dirigente del Sistema Locale Servizi Sociali dell'Uti del Friuli Centrale. Quindi, si terrà il dibattito, moderato da Paolo Mosanghini, vice direttore del Messaggero Veneto.

Ingresso libero fino all'esaurimento dei posti disponibili.