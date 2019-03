Rinnovo dell'esenzione dal pagamento del ticket

Il 31 marzo, come ogni anno, scade la validità dell'esenzione dal pagamento del ticket per motivi di status e reddito. Si tratta della E01 per cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; E03, titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; E04, titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Gli assistiti dei medici di medicina generale e pediatria di famiglia, residenti in Fvg, che hanno diritto all'esenzione ticket per motivi di status e reddito, sono presenti, evidenzia l’Azienda Sanitaria 5, in un apposito elenco messo a disposizione della Regione, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Considerando che il MEF fornisce al Friuli Venezia Giulia, verso la fine di marzo di ogni anno, l’elenco aggiornato degli aventi diritto all’esenzione per età-reddito, con validità decorrente dal 1 aprile fino al 31 marzo dell’anno successivo, è necessario che i medici invitino i propri assistiti a rivolgersi agli sportelli amministrativi del Distretto di appartenenza solo quando l’assistito non compare nella consultazione online oppure risulti in stato di disoccupazione. In queste situazioni l’interessato dovrà autocertificare il proprio diritto all’esenzione.

Nell'ambito del Distretto del Noncello (Urbano), oltre agli sportelli amministrativi di Pordenone, i residenti nei Comuni di Porcia, Cordenons, Roveredo in Piano e San Quirino possono rivolgersi al proprio Comune per autocertificare il proprio diritto all’esenzione.

Per gli assistiti con invalidità civile attestata nella tessera sanitaria con uno degli appositi codici (C01, C02, C03, C04) non è necessario richiedere l'esenzione ticket per età/reddito.

Per avere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito aziendale www.aas5.sanita.fvg.it o rivolgersi all’Ufficio amministrativo assistenza sanitaria di base del proprio Distretto di appartenenza.