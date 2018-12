Salute in montagna: al via un ciclo di incontri per turisti e residenti

Proprio in questi giorni stiamo festeggiando il "compleanno" di Sappada in Friuli Venezia Giulia, cioè la ricorrenza di un anno dal passaggio del Comune dal Veneto alla nostra Regione. A un anno dalla Legge 5 dicembre 2017, n. 182, entrata in vigore il 16 dicembre, ormai in gran parte i servizi sociosanitari sono transitati dall'Azienda Sanitaria di Belluno alla AAS 3, in piena collaborazione fra le due Regioni e garantendo piena continuità per i cittadini: fra questi, i fondamentali servizi legati alla salute ed alla protezione sociale.



"Tutti i servizi sanitari e sociali" ci riferisce infatti il direttore Generale di AAS3, dottor Pier Paolo Benetollo "si stanno perfettamente inserendo nella rete dell'AAS3: la Medicina Generale, i servizi della prevenzione, i servizi veterinari, la farmaceutica territoriale; anche questo Comune poi ha delegato l'Azienda per i Servizi Sociali, assieme a tutti gli altri Comuni della Carnia".



"Per quanto riguarda il 118" aggiunge il Vicesindaco di Sappada, Marco Rossa "ormai stiamo attendendo solo l'installazione del ponte radio che consentirà di mantenere la comunicazione fra le ambulanze e la centrale operativa di Palmanova durante i soccorsi nel nostro territorio, e poi effettueremo anche questo passaggio".



Con l'occasione, sono state organizzate dai medici dell'Ospedale di Tolmezzo le serate sanitarie a Sappada e a Ovaro (ove è ubicato il centro di riferimento sanitario per la Val Degano) che potranno incontrare l'interesse anche di villeggianti e turisti provenienti da tutta Italia e molti residenti in altre zone del FVG ma proprietari di casa–vacanza proprio a Sappada.



Il ciclo di incontri è stato fortemente voluto anche dalle Amministrazioni Comunali di Sappada e Ovaro, che hanno messo a disposizioni spazi e organizzazione per la realizzazione di 7 incontri di grande interesse, cui si aggiungerà il giorno 20 dicembre un incontro (presso la Sala Congressi di Borgata Cima), dedicato ai residenti, per illustrare gli aspetti più concreti dell'organizzazione.



