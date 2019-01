Sanità: scatta il blocco dell'impegnativa

Dal 22 gennaio nel sistema di prenotazione regionale (Call center, CUP, Farmacie e sportelli delle strutture operative), in applicazione della specifica norma della Regione Friuli Venezia Giulia, entrerà in vigore il blocco della validità dell’impegnativa, che prevede che le prescrizioni con priorità B siano utilizzate per la prenotazione entro 4 giorni, quelle le Aziende sanitarie raccomandano agli assistiti in possesso di una impegnativa con indicazione della priorità (B, D o P) di utilizzarla prima della scadenza della validità, per evitare di dover chiedere al medico prescrittore una nuova ricetta. Quelle infatti con priorità D indicano visite che vanno prenotate entro 15 giorni e quelle con priorità P entro 60 giorni.