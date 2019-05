Sanità pordenonese, prorogare Simon

"La sanità pordenonese è l'unica in Fvg che non deve affrontare problematiche di riorganizzazione relative al ridisegno dei suoi confini territoriali. Mantenendo salda la guida può concentrarsi non solo sul cantiere del nuovo ospedale, ma anche perseguire il miglioramento dei servizi come il taglio delle liste d'attesa o il pronto soccorso, tematiche di vero interesse per i cittadini. Si dia la possibilità a Simon di proseguire il positivo percorso avviato fino alla scelta del suo successore". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, intervenendo nel dibattito riguardante l'Azienda sanitaria 5 di Pordenone.

"A maggior ragione poiché la procedura che porterà a individuare il nuovo direttore generale dell’Aas 5 è stata accelerata, l’auspicio è che il contratto di Simon, sul cui operato non sono stati mossi rilievi, venga prorogato. Nominare un reggente in questa fase, avviando una gestione transitoria, infatti, sarebbe illogico e sconveniente perché genererebbe stress ingiustificati su un sistema già penalizzato dalla sperequazione delle risorse assegnate rispetto alle altre aziende del territorio regionale".