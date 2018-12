Sanità regionale, la riforma parte dalla testa: ecco cosa cambierà

Nuovo assetto territoriale, addio a due aziende sanitarie e arrivo di una nuova azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) destinata ad assicurare l’acquisto centralizzato di beni e servizi al Servizio sanitario regionale.



La riforma firmata da Riccardo Riccardi, vicepresidente e assessore regionale alla Salute è stata approvata a tempo di record e con una seduta di anticipo dal Consiglio regionale, con un’astensione che ha sorpreso lo stesso assessore.



Chi si attende cambiamenti sostanziali a breve termine, tuttavia, è meglio si armi di pazienza. Perché la riforma si concentra sull’organizzazione della Sanità, considerata necessaria e preliminare agli interventi da attuare nel corso del prossimo anno per porre rimedio ai tanti problemi emersi in questi anni e alle molte criticità evidenziate nello stesso preambolo al testo di riforma a partire da “mandati e responsabilità poco chiari tra la funzione politico - strategica e la funzione gestionale e una significativa debolezza della Direzione centrale competente nel settore sanitario (...); un assetto istituzionale ridondante non sempre congruente con alcuni territori di afferenza (Aas3, AsuiUd, Aas2); scarso ricorso ai meccanismi di integrazione, necessari ad organizzazioni complesse come quelle sanitarie; un governo del sistema con gravi carenze gestionali (negoziazione di obiettivi e di risorse tra Regione e aziende non trasparente) e contrassegnato dal mancato sviluppo e dal progressivo depauperamento dei previsti processi di centralizzazione logistica, tecnica e amministrativa; un’offerta di servizi caratterizzata da manifeste incoerenze”.



La riforma punta sulla creazione di un’azienda che assicuri la duplice finalità di garantire il supporto alla Direzione centrale (Azienda regionale di coordinamento per la salute) competente ed alle aziende sanitarie nel governo del sistema e di coordinare e dare attuazione ai servizi condivisi e ridisegna la geografia delle aziende sanitarie portandole da cinque a tre di area vasta. Le tre realtà saranno: Azienda sanitaria Friuli Occidentale (rimane invariata) l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale che assorbe l’Aas3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli e l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina che assorbirà l’Aas2 Bassa friulana-Isontina.



Nonostante l’approvazione a larga maggioranza e parecchie astensioni della riforma, non sono mancate le voci critiche fuori dal Consiglio regionale. Il motivo di fondo è che questa riforma si occupa di architettura complessiva del sistema sanitario e non pone rimedio, con la necessaria urgenza, a una serie di problemi che la gente affronta ogni giorno sul territorio.



Così il Comitato di difesa della sanità triestina: “Trieste mortificata dalla riforma sanitaria”, e lo stesso dichiara il Comitato di Gemona: “La nuova riforma sanitaria nega ai cittadini di Gemona e del territorio la tutela della salute”, mentre anche l’Anaao Assomed, il sindacato più rappresentativo dei medici ospedalieri è critico, seguito a ruota dalla Fials, che in rappresentanza di infermieri e operatori tecnici, muove anch’essa dure obiezioni sui contenuti del testo. Critici i medici ospedalieri di Trieste e quelli dell’Isontino che hanno sollevato forti dubbi.



“In sostanza, le enormi criticità causate dalla riforma Serracchiani, lungi dall’essere rimosse, sono sostanzialmente mantenute e destinate ad aggravarsi tanto da definire senza futuro il destino degli ospedali di Gorizia e Monfalcone”. E’ di questo parere Walter Zalukar, alle spalle una lunga esperienza come dirigente medico e attento osservatore sulle questioni attinenti alla Sanità che non ha risparmiato pesanti critiche alla riforma approvata dalla Giunta Serracchiani e non le risparmia neppure a quella firmata Riccardi: “Il problema di fondo è che questa ennesima riforma punta a rimettere a posto la tolda della nave, dimenticando che lo scafo fa acqua da tutte le parti. Eppure nel programma stilato per le elezioni regionali avevano detto andava rivista anche l’offerta sanitaria che invece manca del tutto. Il problema di fondo? Prima che mettano mano concretamente alla soluzione dei tanti problemi passeranno mesi e mesi. Hanno lasciato in piedi i Cap, istituiti, dalla precedente riforma che sono scatole vuote. Ciò che è peggio, non hanno affrontato subito e di petto questioni che non possono più attendere. Parlo di lunghi tempi di attesa non solo per le analisi ma pure per gli interventi, di medicina d’urgenza al collasso, dell’assenza totale di assistenza ai malati di alzheimer e della carenza ormai cronica di posti letto in caso di ricovero urgente. Anche su questioni come i posti a scavalco dei primari su più ospedali – emblematico il caso di Tolmezzo e San Daniele e di Monfalcone e Gorizia – non è stato fatto nulla. Con il solo risultato - conclude sconsolato Zalukar - che a causa dell’ennesima riforma si perderà altro tempo per correre dietro alla riorganizzazione delle aziende, mentre la situazione di cittadini e lavoratori della Sanità diventerà ancora più insostenibile”.