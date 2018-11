Sciopero nazionale dei medici: anche in Friuli giornata nera. Garantite le emergenze

E’ previsto per domani, venerdì 23 novembre, lo sciopero nazionale proclamato dai medici che da dieci anni chiedono il rinnovo del contratto di lavoro, ma soprattutto rilevano le criticità del servizio sanitario.



Nei prossimi 5 anni andranno in pensione 45 mila medici ma al momento non è previsto un adeguato turn over. “Negli ultimi 15 anni – spiega il segretario regionale ANAAO Valtiero Fregonese, secondo il quale il servizio sanitario pubblico è a rischio sopravvivenza. Il Governo ha sbagliato la programmazione per quanto riguarda gli accessi alle scuole di specializzazione. Attualmente le condizioni di chi continua a lavorare sono improponibili, tant’è che in alcune regioni italiane e in particolare in Veneto, ci sono centinaia di medici che lasciano gli ospedali per operare nel privato.



Da qui lo sciopero che potrebbe causare disagi alla popolazione, anche se è impossibile sapere a priori se e quali visite programmate avranno ritardi, salteranno e saranno rinviate.



Le aziende sanitarie precisano che saranno, in ogni caso, garantite tutte le prestazioni sanitarie aventi carattere di urgenza. Per venerdì, ci spiegano i responsabili degli URP, le aziende sanitarie regionali sono tenute a definire i contingenti minimi per garantire in sostanza le presenze come nei giorni festivi.



Alcuni medici, che avevano programmato appuntamenti per visite specialistiche, stanno manifestando già oggi l’intenzione di partecipare allo sciopero consentendo alle aziende sanitarie di avvisare per tempo i pazienti.