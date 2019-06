Così come i bambini, anche gli anziani in estate hanno bisogno di svago, di divertimento, ma anche di far fronte alla calura, potendo ricrearsi in un ambiente fresco e confortevole. Per questo il Comune di Udine, attraverso la concessione di un contributo all'associazione Auser Volontariato Udinese "Renato Feruglio", favorisce la partecipazione a soggiorni climatici estivi nelle località turistiche degli anziani autosufficienti. La partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune che si trovano in una condizione economica disagiata, con età pari o superiore a 65 anni e in possesso di un'attestazione ISEE valida per il 2019 il cui valore sia pari o inferiore a € 8.244,00.



I soggiorni organizzati dall'Auser Volontariato Udinese "Renato Feruglio" a cui è possibile partecipare con quote agevolate faranno tappa a Grado, dal 2 al 14 settembre, a Rimini dal 30 giugno al 14 luglio e dal 25 agosto all'8 settembre, e infine Bibione, dal 31 agosto al 13 settembre.Per info e presentare la domanda, visitare il sito del Comune di Udine all'indirizzo:

http://www.comune.udine.gov.it/home/notizie/2183-soggiorni-estivi-per-anziani-autosufficienti-agevolazioni-per-persone-economicamente-svantaggiate.