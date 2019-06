Straordinaria gara di solidarietà per Gianpiero

Una vera e propria gara di solidarietà. Che, nell’arco di pochissimi giorni, ha consentito di arrivare davvero vicini all’obiettivo. Manca poco per raggiungere la quota di 600mila euro, cifra necessaria a consentire a Gianpiero di tenere accesa la speranza. Il sergente maggiore dell'Esercito, in servizio ai Lancieri di Novara, 37 anni, vive a Codroipo con la moglie e i figli di 6 e 7 anni. Dal 2014 gli è stato diagnosticato un sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde, una forma molto rara e aggressiva, ed è stato dichiarato in stato terminale.

La sua unica possibilità arriva dagli Usa, più precisamente dall’ospedale Columbia University Medical Center, dove il dottor Kato Tomoaki potrebbe eseguire una procedura da lui inventata, chiamata Whipple. E proprio per continuare a sperare, in tantissimi si sono mobilitati. A Codroipo, ma non solo, numerose attività hanno esposto speciali cassette-salvadanaio per donare.

Ma in tantissimi hanno fatto avere il loro piccolo grande contributo direttamente tramite l’IBAN: IT76Y0760115700001012015028, intestato a Gianpiero Saglimbene e Barbara Rado, Poste Italiane filiale di Codroipo; causale: donazione per Gianpiero.

Superata quota 500mila, manca ancora un piccolo sforzo. Per regalare a Gianpiero e alla sua famiglia una speranza per la quale continuare a lottare.

