Taglio ai buoni per celiaci, Fvg sempre meno Speciale

Dal prossimo aprile i celiaci del Friuli Venezia Giulia subiranno cospicui tagli sui buoni per gli alimenti “gluten freen”. La Giunta regionale, seguendo le disposizioni del decreto ministeriale del 10 agosto 2018, a fine gennaio ha deliberato i nuovi limiti massimi di spesa previsti per l'erogazione del contributo sui prodotti senza glutine, da acquistare esclusivamente nelle farmacie o negli esercizi abilitati e convenzionati al Sistema Sanitario.

Friulani e giuliani affetti da morbo celiaco, dunque, torneranno a quegli stessi criteri che erano in vigore fino al 2007, quando i buoni venivano assegnati in base al fabbisogno energetico medio dell'individuo, calcolati per età e genere. Con i nuovi parametri, che prevedono anche la decurtazione dello sconto del 10% sul prezzo dei prodotti senza glutine, il contributo passerà per gli uomini da 135 euro a 90 e da 135 euro a 80 per le donne. Si parla, dunque, di quasi un terzo del buono alimentare che veniva erogato, con tagli che variano da 55 a 45 euro per gli adulti.

Anche se aleggiano fra i cittadini celiaci i primi malumori, il presidente dell'Associazione Italiana Celiachia del Fvg ha subito voluto smorzare le polemiche parlando di un ritorno a criteri adottati a livello nazionale. “Il Friuli Venezia Giulia era una delle mosche bianche nel panorama italiano. Si è solo adeguata ai criteri e ai contribuiti dei fabbisogni energetici previsti da tavoli di concertazioni nazionali, cui anche l'Aic ha partecipato”.

Ma le novità per i celiaci non sono finite. Nelle prossime settimane, con l'introduzione del Fascicolo sanitario elettronico, disponibile attraverso la tessera sanitaria, i celiaci potrebbero dire addio alle ricette mediche. I dettagli saranno a giorni svelati, ma, da quanto intuito, per l'acquisto degli alimenti gluty free sarà sufficiente presentare la Carta Servizi, come già avviene in Lombardia.