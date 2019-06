Tbc, verso un nuovo vaccino

Il New England Journal of Medicine ha valutato con molta attenzione la possibilità di un vaccino contro la tubercolosi, principale causa di morte per malattie infettive al mondo. Ormai ha superato Hiv/Aids e malaria. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) stima che ci sono 10,4 milioni di nuovi casi e 1,7 milioni di morti ogni anno, compresi 0,4 milioni di decessi nelle persone con co-infezione da Hiv, di cui il 95% nei Paesi a basso e medio reddito.



Il comitato dell’Oms contro la tubercolosi ha fissato l’obiettivo ambizioso di ridurre l’incidenza della tubercolosi del 90% entro il 2035. Tuttavia, dal 2000, sebbene la mortalità globale sia diminuita del 30%, l’incidenza della malattia si è ridotta solo dell’1-2% all’anno e la resistenza ai farmaci è in aumento. I vaccini rappresentano uno degli interventi più convenienti dal punto di vista economico. Nel caso della tubercolosi, c’è un diffuso scetticismo nella comunità scientifica, mentre l’industria farmaceutica si chiede se sarebbe economicamente sostenibile.



Sappiamo che i meccanismi immunologici sono essenziali per la protezione contro la Tbc: la malattia si sviluppa solo dal 5 al 10% delle persone infette da Mycobacterium tuberculosis, ma l’immunodeficienza aumenta il rischio a circa l’8% all’anno. Dal momento in cui il vaccino contro il bacillo di Calmette-Guérin (Bcg), il più usato al mondo, fu introdotto nel 1921, la sua validità è stata oggetto di continue polemiche. In un ampio studio del British Medical Research Council che coinvolgeva adolescenti, il vaccino Bcg era dell’87% protettivo contro le malattie e del 74% protettivo a 20 anni. Al contrario, il più grande studio Bcg, che coinvolse 260mila persone in India seguite per 15 anni, non mostrò protezione per tutte le fasce d’età. La spiegazione più probabile è che un’alta percentuale di partecipanti, a differenza degli adolescenti britannici, era già stata esposta a tubercolosi o micobatteri non tubercolari, che interferivano con l’individuazione di qualsiasi protezione aggiuntiva fornita dal vaccino.



È necessario un vaccino per interrompere la trasmissione della Tbc come riportato sul New England Journal of Medicine; uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, del vaccino contro la tubercolosi è stato condotto in Kenya, Sudafrica e Zambia da ricercatori del Belgio. Adulti sieropositivi per Hiv dai 18 ai 50 anni infetti da M. tuberculosis latente (mediante dosaggio dell’interferone) sono stati assegnati in modo casuale a ricevere due dosi di M72 / AS01E o placebo a distanza di un mese. La maggior parte dei partecipanti aveva precedentemente ricevuto il vaccino Bcg.



La sicurezza di M72/AS01E è stata valutata e la sua efficacia contro la progressione della Tbc polmonare batteriolwogicamente attiva è stata confermata. L’analisi primaria del processo è ancora in corso. Il vaccino ha fornito una protezione del 54% per i pazienti adulti, senza grandi problemi di sicurezza. Siamo pertanto vicini a una svolta nella terapia contro la Tbc.