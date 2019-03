TEDxUdine ai blocchi di partenza

Mancano due giorni all’appuntamento con le grandi idee. Il TEDxUdine è pronto a interrogarsi, sabato 9 marzo, al teatro San Giorgio, sul ruolo dell’uomo e dell’intelligenza artificiale, sull’evoluzione del pensiero in un momento in cui la tecnologia si sta intersecando sempre di più con la quotidianità, offrendo prospettive migliori. E manca un giorno soltanto alla cena con i dodici speaker e il team dell’evento, in programma venerdì 8 alle 20.30 da Lino’s (in via di Prampero)



Sono dodici gli speaker, afferenti a tre differenti aree di competenza (science, social e human), che si alterneranno sul palco. Sono Gabriele Giacomini, autore, tra l’altro, del libro “Potere digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia”, responsabile scientifico del progetto “Oltre le traiettorie del digitale” di Milano che si soffermerà sul perché il cittadino 2.0 ha bisogno del pensiero hacker; Alan Mattiassi, friulano impegnato in un progetto europeo legato al gioco, affronterà il tema della psicologia del gioco e di come la mente lo approccia; Luca Bolognini, massimo esperto europeo di privacy, si soffermerà su come salvare l’umano; Michela Milano, vicepresidente dell’European Association of Artificial Intelligence, sull’impiego dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile. Massimiliano Fanni Canelles, medico a Cividale, parlerà di “Flow, leggerezza e cooperazione”; lo speach di Luisa Camatta, consulente d’immagine, docente e sarta sarà una riflessione su come si può hackerare il pensiero; Barbara Henry, ordinaria di Filosofia politica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si chiede cosa resterà dell’umano nell’età cibernetica; Antonella Riem, direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell’università di Udine, si concentrerà sul tema della partnership con l’umano. Ancora, Massimo Bustreo, educatore, formatore, consulente in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e coach professionista argomenterà su chi inganna la nostra mente; mentre Riccardo Manzotti, professore di filosofia teoretica alla Iulm di Milano, incanterà il pubblico sul mistero della nostra esperienza. Infine, Marco Ubiali, laurea in Filosofia e master in Sviluppo Umano e ambiente, si soffermerà sul pensiero emotivo e Alessia Correani, esperta in big data e intelligenza artificiale e consulente strategico in Microsoft Italia, analizzerà l’intelligenza artificiale nel ruolo di strumento e mentore.



A organizzare l’evento, per la seconda volta a Udine, è stata l’associazione culturale “UDINExDET APS”, presieduta da Eva De Marco, ingegnere ideatrice dell’app “Orto in Tasca” e già speaker al TEDx di Assisi nel 2015, supportata da un nutrito gruppo di volontari. Il concept del simbolo (una x rossa tridimensionale) è stato ideato e creato da Irene Beltrame e Cristiano Perricone di BrodoStudio.



«Sono davvero emozionata per questa seconda edizione, – sottolinea De Marco – portare a Udine un argomento così complesso e attuale come quello della trasformazione dell’uomo nell’era della rivoluzione digitale mi riempie di orgoglio». In un momento di transizione come quello che stiamo vivendo, la tecnologia si sta evolvendo portandoci a un uso sempre minore del nostro corpo per alleggerire la vita quotidiana. Si aprono nuove frontiere, nuovi studi scientifici che coinvolgono in maniera sempre più spinta il nostro cervello. Di fronte a questi scenari quale sarà il ruolo dell’uomo? Quale il ruolo del robot? Gli speaker proveranno a dare un loro punto di vista. E, insieme, si vivrà una giornata in cui il pensiero si potrà hackerare. Si parlerà di applicazioni di intelligenza artificiale, pensiero collettivo, coscienza e intelligenza umana, etica dell’intelligenza artificiale.



L'evento al teatro San Giorgio sarà riservato soltanto a un centinaio di persone paganti e sarà comunque trasmesso in diretta streaming e diffuso su tutti i canali social. I talk inizieranno alle 10 per concludersi attorno alle 18, ma la registrazione dei partecipanti avverrà a partire dalle 9.30. Tra la prima e la seconda parte della giornata è prevista un’esibizione a cura della Scuola di danza, canto e teatro Dancantea di Remanzacco con l’accompagnamento musicale del violinista Alessio Venier e del percussionista Michele Montagner.



L’evento è patrocinato da Confcommercio e Confartigianato, partner visionario è Quin srl, mentre nel ruolo di partner innovatore ci sono Goccia di Carnia, Overland Tandberg, Banca Mediolanum, Gruppo Autostar, Ikon, con anche il sostegno della Fondazione Friuli. Hanno sostenuto il TEDxUdine anche Lino’s &Co, Brodo Studio, Mònade, Studiospecchio, Mailchimp, Marta Maso make up, Castello Manin, Top Shop, Appear.in, Shutterstock, Fun Solution, Idealogica, Bottega del Mondo, Cozzarolo, Demar Caffè, Nonino e Messaggero Veneto.